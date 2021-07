Umweltministerin: Klimaschutzgesetz noch vor Sommerpause

Die grün-schwarze Koalition will noch vor der Sommerpause das neue Klimaschutzgesetz mit der Solarpflicht für Häuslebauer in den Landtag einbringen. Sie werde die Eckpunkte an diesem Dienstag mit den Koalitionsfraktionen besprechen, kündigte Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) in Stuttgart an. Darin sollten auch ehrgeizigere Ziele zur Reduzierung der klimaschädlichen Treibhausgase verankert werden. So soll der CO2-Ausstoß des Landes bis 2040 um 90 Prozent gesenkt werden - bisher war 2050 das Ziel.

Häuslebauer sollen künftig auf privaten Neubauten und bei grundlegenden Sanierungen eine Solaranlage installieren müssen. Walker hatte zuletzt erklärt, sie rechne damit, dass die Solarpflicht schon Anfang 2022 in Kraft treten kann.

Die Ministerin kündigte zudem an, dass der Ausbau der Windenergie demnächst ebenfalls Thema im Kabinett sein werde. Die Vorlage dazu stehe. Grüne und CDU haben sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, in den kommenden Jahren bis zu 1000 Windräder aufzustellen. Dazu soll der Staatswald stärker für den Ausbau geöffnet werden. Dort soll jede zweite Anlage errichtet werden. Im Südwesten waren Ende vergangenen Jahres 731 Anlagen in Betrieb.

© dpa-infocom, dpa:210706-99-279873/2