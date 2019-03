Umweltminister antwortet CDU auf Fragen zu Klimaschutzgesetz

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat den Fragenkatalog der CDU im Stuttgarter Landtag zum Klimaschutzgesetz beantwortet. Zuletzt hatte es Streit um Änderungen am Gesetz gegeben. Unterstellers Ziel: den landesweiten Ausstoß von CO2 bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 42 Prozent verringern. Er hatte der CDU zuletzt „Hinhaltetaktik“ vorgeworfen.

Die CDU hatte offene Fragen zu den von Untersteller erarbeiteten Eckpunkten zu Neuerungen am Klimaschutzgesetz. Der Minister hatte angeboten, diese bei einem Besuch in der Fraktion auszuräumen – er bekam jedoch keine Einladung. Stattdessen hat Paul Nemeth, Vorsitzender des CDU-Arbeitskreises Umwelt, mit vier weiteren Arbeitskreisvorsitzenden am Dienstag per Brief 13 Fragen an Untersteller geschickt.

In seinen Antworten vom Freitag, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegen, signalisiert Untersteller bei sieben der 13 Punkte klare Zustimmung. Er bietet unter anderem einen Workshop an, in dem sich Abgeordnete der Regierungsfraktionen an der Erarbeitung des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (IEKK) einbringen können. Das soll die Ziele des Klimaschutzkonzeptes in konkrete Maßnahmen ableiten.

Bei anderen Punkten stellt Untersteller Kompromisse in Aussicht – etwa bei der Frage, wie die Regierungspräsidien bei der kommunalen Verkehrsplanung eingebunden werden. Andere Wünsche der CDU-Fraktion lehnt Untersteller ab. So sei es etwa nicht seine Aufgabe, das Ziel von 42 Prozent weniger CO2-Ausstoß in der Landwirtschaft bis 2030 zu konkretisieren. Die Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen, verantworte sein Ministerkollege Peter Hauk (CDU), sobald das IEKK vorliege.

Offene Punkte bleiben

Der Biberacher Abgeordnete Thomas Dörflinger, der den CDU-Arbeitskreis Verkehr verantwortet, wehrt sich gegen den Vorwurf der Blockade. „Uns ging es um Transparenz“, sagt er auf Nachfrage. „Jedem muss klar sein: Wenn er diese Ziele unterstützt, trifft das nicht irgend jemanden, sondern jeden. Wir wollen die Preisschilder wissen.“ Auch ihm liegt die Antwort des Minister vor, sagt er. „Manche Punkte sind nicht abgeräumt.“ Über das weitere Vorgehen werde die Fraktion wohl am Dienstag beraten.