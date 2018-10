Umstritten: Polizei erfasst in Baden-Württemberg Kennzeichen

Die baden-württembergische Polizei lässt in einem Pilotversuch immer wieder Autokennzeichen automatisiert erfassen. Das mit einer Kamera versehene Gerät komme zu Fahndungszwecken bei den Polizeipräsidien Heilbronn und Ludwigsburg zum Einsatz, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch in Stuttgart mit. Damit sollen hauptsächlich Wohnungseinbrecher aufgespürt werden.

Mit dem Gerät werden alle vorbeifahrenden Autos und ihre Nummernschilder erfasst. Das System gleicht dann automatisch die Kennzeichen mit der Fahndungsdatenbank ab - und meldet im Zweifel einen Treffer. Zuvor hatte der Südwestrundfunk darüber berichtet.

Bereits im Jahr 2008 wurde das Polizeigesetz geändert. Seit 2010 sei die Polizei im Besitz des entsprechenden Geräts. Es komme immer mal wieder zum Einsatz. „Wir haben gute Erfahrungen gemacht.“ Über die Zuverlässigkeit des Geräts äußerte sich der Sprecher nicht. Wann die Pilotphase endet, wollte er nicht sagen.

Gegen die Regelung im baden-württembergischen Polizeigesetz ist in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde anhängig. Darin geht es um die Frage, inwieweit und in welchem Umfang die Überwachung des Straßenverkehrs zulässig ist. Mit einer Entscheidung in dem Fall wird demnächst gerechnet.