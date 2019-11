Umstieg auf neue Nahverkehrs-Anbieter mit Schwierigkeiten

Für Landwirte wird demnächst eine wichtige Anlaufstelle für Reparaturen an landwirtschaftlichen Geräten wegfallen: Die BayWa Tettnang schließt zum 11. Dezember ihren Technik-Standort in der Kalchenstraße. Als Grund nennt das Unternehmen ein beschränktes Platzangebot und notwendige Modernisierungsmaßnahmen.

Der Technik-Werkstattbetrieb in Tettnang werde in den bereits bestehenden Standort nach Ravensburg verlagert, teilt die BayWa mit. „Die Technik-Werkstätte in Tettnang ist inzwischen zu klein geworden und nicht mehr auf dem ...