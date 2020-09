Umherfliegender Reifen beschädigt Fahrzeuge auf Autobahn 8

Ein Sattelschlepper hat auf der Autobahn 8 bei Karlsbad (Kreis Karlsruhe) zwei Reifen verloren und so einen schweren Unfall verursacht. Einer der umherfliegenden Reifen traf zwei Lastwagen und fünf Autos, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der andere Reifen landete im Grünstreifen. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall am Montagmorgen leicht verletzt.

Die Autobahn 8 war in Richtung Stuttgart für ungefähr zweieinhalb Stunden gesperrt worden. Laut Polizei schlitzte der Reifen den Tank eines der Lastwagen auf. Die Einsatzkräfte mussten die Fahrbahn daraufhin von ausgelaufenem Diesel reinigen. Es bildete sich ein mehr als zehn Kilometer langer Rückstau. Fünf Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50 000 Euro.

