Wie bekommt man es hin, dass möglichst viele Menschen im Alter mobil bleiben, ohne sich selbst und andere zu gefährden? Die Landesregierung setzt auf dabei vor allem auf Information und Eigenverantwortung, wie der nun vorliegende Bericht der Projektgruppe „Mobilität im Alter“ zeigt.

Dass es Handlungsbedarf gibt, legt die Verkehrsstatistik für 2014 nahe: Demnach war fast jeder dritte der 466 Verkehrstoten im Seniorenalter. Bei tödlichen Verkehrsunfällen mit Senioren wurden fast drei Viertel (71,4 Prozent) von den Älteren verursacht.

Heiße Eisen wie verpflichtende Fahrprüfungen für ältere Menschen oder eine Helmpflicht für erwachsene Radfahrer lehnen die Experten trotzdem ab. Lediglich altersunabhängige regelmäßige Sehtests empfiehlt die Projektgruppe nach zweijähriger Arbeit.

Mancher lässt den Wagen stehen

„Unsere Waffe ist Information“, sagte Innenminister Reinhold Gall (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des Berichts. Man setze auf die Eigenverantwortung der Älteren: Dazu gehöre auch die Einsicht zu wissen, wann man die Hände vom Steuer lassen sollte. Wie weit die Einschätzungen auseinandergehen, zeigte sich am Mittwoch bei der Pressekonferenz in Stuttgart: Während Galls Mutter an ihrem 70. Geburtstag verkündete, künftig nicht mehr selbst Auto zu fahren, setzt sich der ältere Vater von Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) weiterhin hinters Steuer. Ihm nahelegen, den Führerschein zurückzugeben? „Der tät’ mir eines pfeifen“, sagt Altpeter.

Mehr Todesopfer als bei jungen

„Das Alter alleine lässt keine Rückschlüsse über die Fahreignung zu“, betont Innenminister Gall, zumal ältere Autofahrer eher vorsichtiger und langsamer fahren würden. In der Statistik dominieren bei älteren Fahrern deshalb auch nicht hohes Tempo oder zu kleiner Abstand die Ursachen für Verletzte. Fehler bei der Vorfahrt, beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren verursachen demnach das Gros der Personenschäden. Das Problem liegt laut Statistik in der „teilweisen Überforderung in komplexen Verkehrssituationen“. Im Vergleich zur etwa gleich großen Gruppe der jungen Fahrer verursachen Senioren im Südwesten zwar weit weniger Unfälle mit Verletzten. Bei den Todesopfern sieht es aber anders aus: 75 getöteten jungen Fahrern standen im vergangenen Jahr allein 100 Senioren im Alter ab 75 Jahren entgegen.

Außerhalb des Autos sieht es noch schlechter aus: 40 Prozent der im Südwesten getöteten Fußgänger und sogar 62,3 Prozent der ums Leben gekommenen Radfahrer waren im vergangenen Jahr 65 Jahre oder älter. Handlungsbedarf besteht also, da sind sich Gall und Altpeter einig.

Nun soll es vor allem die Aufklärung richten: An Schüler gerichtete Programme wie „Sicherer Schulweg“ oder die Radhelmkampagne „Schütze Dein Bestes“ sollen auf Senioren ausgeweitet werden. Fahrtrainings und freiwillige Fahrtüchtigkeits-Checks werden ebenso empfohlen wie eine „seniorengerechte Gestaltung des Verkehrsraums“. Was das alles kosten soll und wann es umgesetzt wird, ist unklar.

Für Ausbau von Bus und Bahn

„Verkehrssicherheit hat auch eine soziale Dimension“, betont Altpeter. Wenn man Senioren zur Abgabe des Autos bewegen wolle, müsse man auch Alternativen bieten und für diese werben. Entsprechend fordert die Projektgruppe in ihrem Konzept nicht nur den barrierefreien Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Vielmehr müsse man auch besser informieren. Die Experten fordern eine Öffentlichkeitskampagne, um die Senioren besser zu erreichen.

Auch das kostet nicht immer etwas, sagt Gall und berichtet wieder aus der Familie: Seine Frau arbeite in einem Seniorenclub. Dort stoße sie mit Verkehrsthemen immer auf „offene Ohren“, berichtet Gall. Und wenn ein Seniorenkreis einen Polizisten zum Vortrag einlädt, sei das ja sogar umsonst.