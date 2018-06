Umfrage: Schwarz-Gelb im Südwesten hauchdünn vor Grün-Rot

Ein halbes Jahr vor der baden-württembergischen Landtagswahl liegt die schwarz-gelbe Opposition bei der „Sonntagsfrage“ hauchdünn vor der grün-roten Regierung. Jedoch hätte wohl auch Schwarz-Gelb keine Regierungsmehrheit. Denn nach der am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Untersuchung gäbe es ein Fünf-Parteien-Parlament, in dem auch die Alternative für Deutschland (AfD) vertreten wäre. Die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der „Stuttgarter Zeitung“ ergab 44 Prozent für CDU und FDP sowie 43 Prozent für Grüne und SPD. Sie geht allerdings nicht auf die mögliche Sitzverteilung im Landtag ein.