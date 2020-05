Umfrage: Hätten Sie Verständnis dafür, wenn Schüler dem Unterricht wegen Corona fernblieben?

Im Mai sollen die Schulen in Deutschland schrittweise wieder geöffnet werden. In einem Rahmenkonzept haben die Kultusminister der Länder bereits angekündigt, dass jeder Schüler die Schule noch vor den Sommerferien mindestens tageweise wieder besuchen soll.

Der Bund will daran anschließend bis zum 6. Mai ein Konzept zur weiteren schrittweisen Öffnung von Schulen, Kindertagesstätten und zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs erarbeiten lassen.

Doch an diesen Plänen gibt es deutliche Kritik. Zwar soll der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen werden und die Öffnung zunächst für Prüfungs- oder Abschlussklassen gelten. Doch auch das wirft Fragen auf.

So klagte etwa die Bundesdirektorenkonferenz (BDK), es würden bislang konkrete Vorgaben fehlen, wie genau der Unterricht unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln ablaufen könne. "Außer Plattitüden kann oder will die Kultusministerkonferenz zur Frage, wie denn Schule in Zeiten von Corona bis zu den Sommerferien und danach funktionieren soll, offensichtlich nichts sagen", heißt es in einem BDK-Papier.

Auch der bekannte Youtuber Rezo hatte in einem viralen Webvideo Kritik geübt. Unter anderem bezweifelte er, dass sich Schüler insbesondere in Bussen oder Pausen dauerhaft an Abstandsgebote halten würden oder könnten. So etwas zu erwarten sei schlicht verantwortungslos. In Nordrhein-Westfalen kam es wegen Schulöffnungen bereits im April zu Protesten.

Forscher warnen unterdessen, Kinder seien in der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene. Von einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland sei deshalb abzuraten.