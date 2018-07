Umfrage: Falsch geparkte Autos bringen Schwabenseele zum Kochen

Im Südwesten pflegt man einer Untersuchung zufolge gemeinhin ein gut nachbarschaftliches Verhältnis. Drei von vier Baden-Württembergern gaben in einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) an, mit ihren Nachbarn friedlich Seite an Seite zu leben. Wenn es doch zum Streit kommt, geht es meist ums Auto.

26 Prozent der Baden-Württemberger, die mit ihren Nachbarn über Kreuz liegen, nannten falsch geparkte Autos und anderen Zwist um das „Heilix Blechle“ als Ursache; in ganz Deutschland waren das nur 13 Prozent. Allenfalls in Bayern (24 Prozent) ist das Auto ähnlich konfliktträchtig.

Für drei Prozent der Bevölkerung im Südwesten führen ständige Auseinandersetzungen mit den Nachbarn zu gesundheitlichen Belastungen, das sind rund 250 000 Menschen. „Mit den Nachbarn in Frieden zu leben, ist wichtig für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden. Das eigene Heim sollte ein Ort sein, um Stress abzubauen und neue Kraft zu tanken. Wenn es dagegen selbst zum Stressfaktor wird, drohen massive gesundheitliche Probleme“, sagt TK- Landeschef Andreas Vogt.

Denn Menschen unter Dauerdruck leiden nach seinen Worten im Vergleich zu wenig Gestressten mehr als doppelt so oft unter einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, der häufigsten Todesursache in Deutschland. Auch Rücken- und Kopfschmerzen, Infekte, psychische Probleme und Schlafstörungen treten desto häufiger und stärker auf, je größer die Stressbelastung ist.

Der Blick auf die einzelnen Bundesländer zeigt, dass in Bayern die gute Nachbarschaft besonders wichtig wird. Hier haben 84 Prozent der Bevölkerung keinerlei Probleme mit den Nachbarn. Im Norden und in Nordrhein-Westfalen wird vor allem der Lärm als Problem genannt. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern regen sich die Menschen besonders häufig über Haustiere auf wie etwa Hundegebell oder Katzen im Garten.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag der TK zum Thema „Gesund wohnen“ insgesamt 1004 Menschen befragt, darunter 130 aus Baden-Württemberg. (lsw)