Umbenennen oder kommentieren? Immer wieder gibt es Streit um Straßennamen

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) ist nicht irgendwer. Er ist neben den Philosophen Kant, Schelling und Hegel ein Hauptvertreter des Deutschen Idealismus.

Ihm werden so schöne Zitate zugeschrieben wie: „Aus dem Gewissen allein stammt die Wahrheit.“ oder „In der Liebe nur ist das Leben, ohne sie ist Tod und Vernichtung.“ Schulen und Straßen tragen Fichtes Namen.

Viele Namen sind belastet

Doch es gibt auch unschöne Sätze. So gestand der Philosoph 1793 Juden zwar Menschenrechte zu. „Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein Mittel als das, in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sei.“

Mit einer Straße an eine Persönlichkeit zu erinnern, ist die höchste Ehrung, die eine Kommune zu vergeben hat. Ist eine Fichtestraße dann noch politisch korrekt?

Darüber wird derzeit nicht nur in Karlsruhe heftig diskutiert. Und auch bei anderen historischen Größen wie dem Turnvater Friedrich Ludwig Jahn und dem Komponisten Richard Wagner nehmen Städte deren dunkle Seiten unter die Lupe. Sie prüfen, welche Straßen aus heutiger Sicht umbenannt, kommentiert werden oder einfach so bleiben sollen.

Macht sich da ein „Häuflein unbedeutender Kommunalpolitiker auf, Persönlichkeiten mit überaus reichen Lebensleistungen zu kritisieren“, wie es ein Leser der „Badischen Neuesten Nachrichten“ ausdrückt? Oder handelt es sich um notwendige Korrekturen, weil die berühmten Namenspaten sich auch als „undemokratisch oder intolerant“ geoutet haben?

Wir sollten unsere überhöhten moralischen Ansprüche nicht an Menschen der Vergangenheit richten. Heidelberger Geschichtsprofessor Sven Externbrink

Auf Antrag der Grünen im Karlsruher Gemeinderat werden bei sieben Namenspaten – darunter Fichte und Wagner – Straßenschilder durch eine kritische Kommentierung ergänzt. „Fichte verdient es, dass man einen Straßennamen nach ihm benennt“, so Kulturamtsleiterin Susanne Asche.

Man müsse aber auch auf sein Gedankengut hinweisen, das aus heutiger Sicht inakzeptabel sei. Genauso sei es bei Wagner.

Der Heidelberger Geschichtsprofessor Sven Externbrink warnt vor „Übermoralisierung“: „Wir sollten unsere überhöhten moralischen Ansprüche nicht an Menschen der Vergangenheit richten.“ Zwar könne man den einen oder anderen ruhig etwas von seinem hohen Podest holen, ohne dass seine großen Leistungen berührt werden. Wichtig sei aber, Menschen in ihrer Zeit zu sehen.

„Fichte ist ein wichtiger Philosoph“, unterstreicht der Historiker. Dessen umstrittene Äußerungen müssten als historische Dokumente gesehen werden, die einen Zeitgeist repräsentieren: „1793 war der Höhepunkt der Schreckensherrschaft der französischen Revolutionäre.

Die ursprüngliche Begeisterung für die Revolution ging in eine Abwehrhaltung über, die im aufkommenden deutschen Nationalismus mündete.“ Externbrink ist überzeugt: „Fichte ist kein Antisemit im heutigen Sinn.“

Aus seiner Sicht ist dies auch Richard Wagner nicht. An dem Komponisten scheiden sich wegen der Publikation „Über das Judentum in der Musik“ (1869) die Geister. Kommentieren könne man das, meint Externbrink. Doch mit der späteren Ausprägung des menschenverachtenden Antisemitismus unter nationalsozialistischer Herrschaft habe dies nichts zu tun.

In Freiburg sollen zwölf Straßen einen neuen Namen bekommen

Umbenennungen von Straßen gab es schon immer. Ob zur Kaiserzeit, in der Weimarer Republik, unter der Nazi-Herrschaft, nach deren Ende oder zur deutschen Wiedervereinigung – sie sind regelmäßig nach Herrschaftswechseln fällig.

Während einige Kommunen noch das Erbe von Krieg und NS-Zeit aufarbeiten, ist Freiburg schon weiter: Eine wissenschaftliche Kommission unter Führung des Historikers Bernd Martin durchforstete alle 1300 Namen von Straßen und Plätzen der Stadt nach Nazis, aggressiven Antisemiten und Rassisten, Kriegsverherrlichern oder extremen Frauenfeinden.

Zwölf Straßen sollen nach Empfehlung der Kommission umbenannt werden: So wird anstelle des Hexenjägers Johann Jacob Renner (etwa 1590-1613) der Hexenverbrennungs-Gegner Friedrich von Spee (1591-1635) mit einer Straße geehrt.

Aus dem Martin-Heidegger-Weg wird der Philosophenweg, der an die Bedeutung von Heidegger (1889-1976) erinnert, aber auch an dessen NS-Verwicklung und seine verhängnisvolle Rolle bei der Nazifizierung der Universität. Der Spazierweg soll zugleich an Heideggers Kollegen Husserl und Cohn erinnern, die wegen ihrer jüdischen Herkunft Lehrverbot erhielten.

In den Kommunen gibt es unterschiedliche Vorstellungen, an wen und wie auf Schildern erinnert werden darf.

Bei 15 Freiburger Straßen ist die Kommission für eine Kommentierung: darunter Fichte („Nationalistischer Philosoph und erklärter Gegner Frankreichs“), Wagner (1813-1883/„Weltberühmter Komponist, 1850 Verfasser des antisemitischen Pamphlets „Über das Judentum in der Musik”“) und Jahn (1778-1852/„Begründer der Turnbewegung und völkischer Nationalist“).

Bei 44 Straßen merkte die Kommission an, dass die Namen nach heutiger Beurteilung so nicht mehr gewählt werden würden. Doch sind heutige Werte noch die von morgen? „Die Benennung von Straßen ist eine zeitbedingte Erscheinung“, räumt Historiker Martin ein.

In den Kommunen gibt es unterschiedliche Vorstellungen, an wen und wie auf Schildern erinnert werden darf. So wurde der preußische Historiker Heinrich von Treitschke (1834-1896), Verfasser von „Die Juden sind unser Unglück“, in Heidelberg, Essen, Nürnberg und Stuttgart von der Straße verbannt.

In Karlsruhe gibt es ihn noch, allerdings mit dem Hinweis: „Er trug mit seinen Publikationen dazu bei, dass der Antisemitismus in der Kaiserzeit gesellschaftsfähig wurde.“

Eine nach dem ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (1847-1934) benannte Straße ist für einige nicht mehr akzeptabel. Dagegen setzten sich in Münster Bürger – wenn auch vergeblich – dafür ein, den Schlossplatz wieder nach Hindenburg zu benennen, der 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und den Reichstag aufgelöst hatte.

Damit Anwohner sich nicht immer wieder an neue Straßennamen gewöhnen müssen, könnten Städte auch andere Wege gehen

In Baden-Baden gibt es noch den Hindenburg-Platz. Anträge zur Umbenennung waren bislang erfolglos. Und nach Sylt kommt man nach wie vor über den Hindenburgdamm.

Damit Anwohner sich nicht immer wieder an neue Straßennamen gewöhnen müssen, könnten Städte auch andere Wege gehen: „Am besten ist es wohl, Straßen geografische Begriffe zu geben“, meint der Freiburger Historiker Bernd Martin augenzwinkernd.

Denn eine Umkircher oder Pariser Straße ist auch nach einem halben Jahrhundert noch politisch so korrekt wie ein Feldmattenweg.