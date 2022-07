Umbau der Stuttgarter Oper: CDU spricht mit Finanzminister

Die CDU-Landtagsfraktion will am Dienstag mit dem grünen Finanzminister Danyal Bayaz über die geplante, milliardenschwere Sanierung der Stuttgarter Oper diskutieren. Die Union stellt die bisherige Planung angesichts der Energiekrise und der Preissteigerungen infrage und will kostengünstigere Varianten für die Renovierung prüfen lassen. Bayaz verwies zuletzt darauf, dass sich die Kosten auf zehn Jahre verteilen sollen und jetzt noch nicht anfielen.

Die CDU-Fraktion will sich nach dem Gespräch mit der Gründung einer Projektgesellschaft für die Sanierung des über 100 Jahre alten Baus befassen. Der grüne Koalitionspartner hatte schon vergangenen Dienstag den Weg dafür freigemacht und einer entsprechenden Kabinettsvorlage zugestimmt. Dem Vernehmen nach ist die CDU bereit, die Gründung unter bestimmten Bedingungen durchzuwinken. Die Union dringt unter anderem auf einen Kostendeckel. Zudem sollen im Beirat auch Vertreter des Landtags sitzen und nicht nur von Landesregierung und Stadt Stuttgart.

Die Kosten für das Projekt wollen sich das Land und die Stadt Stuttgart teilen. Ob der bisherige Kostenrahmen von über einer Milliarde Euro zu halten ist, wird stark infrage gestellt. Am Dienstag forderte auch der Landesrechnungshof, die Planung müsse angesichts der Krise überprüft werden.

