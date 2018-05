Um sich vor dem Wolf zu schützen, gibt es Geld für Zäune und Hunde

Nach dem Tod von mehr als 40 Schafen durch eine Wolfsattacke in Bad Wildbad hat Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) die Region offiziell zum Wolfsgebiet erklärt. Experten gehen davon aus, dass ein Wolf im Schwarzwald heimisch geworden ist, da seine Spuren innerhalb von sechs Monaten zweimal nachgewiesen wurden.

In der sogenannten Förderkulisse Wolfprävention mit rund 60 Kilometern Durchmesser erstattet das Land Nutztierhaltern 90 Prozent der Kosten für Schutzzäune mit Elektrospannung. Auch Schutzhunde können mit jährlich 1950 Euro bezuschusst werden, wenn die Herde mindestens 60 Muttertiere umfasst, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Das ausgewiesene Gebiet ist rund 3700 Quadratkilometer groß — es umfasst alle Gemeinden, die in einem Radius von 30 Kilometern um jene Orte liegen, an denen der Wolf nachgewiesen wurde.

Die Halter von Schafen, Ziegen und Gehegewild haben nun ein Jahr lang Zeit, die Schutzmaßnahmen umzusetzen. Danach haben sie keinen Anspruch mehr auf Entschädigung für gerissene Tiere, wenn sie ihre Herden nicht ausreichend geschützt haben.

Dass ein Wolf offenbar in der Region heimisch geworden ist, hatte im Land für Diskussionen gesorgt. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz steht der Wolf unter besonderem Schutz. Landnutzerverbände und die FDP-Landtagsfraktion sprechen sich jedoch für den Abschuss des Wolfes aus, um die Weidetierhaltung nicht zu gefährden.

Mehr entdecken: Bad Wildbad wird zu erstem Wolfsgebiet des Landes erklärt

Untersteller bekräftigte hingegen: „Unser Ziel ist es, wie in anderen Bundesländern mit sesshaften Wölfen auch, ein Nebeneinander der für die Natur- und Landschaftspflege unverzichtbaren Weidetierhaltung und des europaweit streng geschützten Wolfes zu ermöglichen.“

Der Naturschutzbund (Nabu) lobte die schnelle Reaktion des Landes nach dem Wolfsangriff — insbesondere die Förderung von Hunden. „Das ist in dieser Form in Deutschland bislang einmalig“, sagte der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle.

Wo Deutschlands Wölfe leben