Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeuges am Sonntagabend in einem Wald bei Rheinstetten nahe Karlsruhe sind die beiden Insassen ums Leben gekommen. Es handelt sich um den 61-jährigen Piloten und einen 54 Jahre alten Passagier, wie die Polizei mitteilte. Das Flugzeug sei gegen 18.11 Uhr „im Sturzflug“ in das Waldgebiet gekracht, sagte ein Sprecher. Die Unglücksursache war noch unklar. Per Rettungshubschrauber wurde die Unglücksstelle gegen 19.05 Uhr etwa 800 Meter südlich von Karlsruhe-Oberreut entdeckt. Gestartet sei das Flugzeug wahrscheinlich am Flugplatz Rheinstetten-Forchheim.

