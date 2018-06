Das Basketball-Talent Tom Alte wechselt innerhalb der Bundesliga vom Vize-Meister ratiopharm Ulm zu den Löwen Braunschweig. Der 21 Jahre alte Center erhält nach Angaben der Löwen einen Zweijahresvertrag. Der Nachwuchsspieler kam in der Vorsaison in sechs Erstligaspielen der Ulmer zum Einsatz. Er bekommt in Braunschweig eine Doppellizenz, mit der er auch beim MTV Herzöge Wolfenbüttel spielen kann.

