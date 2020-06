Ulmer Mediziner Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft

Der Ulmer Mediziner Thomas Seufferlein ist neuer Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Wie die Universitätsklinik Ulm am Mittwoch mitteilte, wählte die Delegiertenversammlung ihn bereits am vergangenen Freitag für zwei Jahre in das Amt. Die DKG ist die größte onkologische Fachgesellschaft im deutschsprachigen Raum.

Seufferlein ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin I an der Ulmer Universitätsklinik. Als DKG-Präsident will er den Angaben nach daran arbeiten, dass neue Erkenntnisse in der Krebsmedizin noch schneller umgesetzt werden können.

Pressemitteilung