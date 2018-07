Berlin/Ulm (dpa/lsw) - Ulmer Forscher haben eine Sicherheitslücke in Googles Smartphone-Betriebssystem Android entdeckt, die aktuell für Schlagzeilen sorgt. Sie soll nun geschlossen werden, versprach der amerikanische Konzern am Mittwoch. Die Forscher hatten darauf aufmerksam gemacht, dass in unverschlüsselten WLAN-Netzen Angreifer Identifizierungsschlüssel von Google-Kontakten und -Kalendern eines Nutzers sowie seines Kontos beim Fotodienst Picasa abgreifen können. „Wir sind uns des Themas bewusst, haben es in den jüngsten Android-Versionen für Kalender und Kontakte bereits beheben können und sind dabei, es auch für Picasa zu lösen“, sagte ein Google-Sprecher der dpa am Mittwoch auf Anfrage.

Von der Sicherheitslücke sind ältere Android-Varianten betroffen, die nach Angaben der Forscher am Institut für Medieninformatik der Universität Ulm derzeit noch 99,7 Prozent aller Android-Geräte ausmachen. Die Forscher hatten in einem bereits vergangene Woche veröffentlichten Papier angeprangert, dass die drei Android-Apps ihre sogenannten ID-Token unverschlüsselt senden. Ist auch die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk ungeschützt, habe ein Angreifer damit leichtes Spiel.

Bericht der Ulmer Forscher