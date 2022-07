Ulmer Bundesliga-Basketballer holen Malier Konate aus Triest

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat den malischen Nationalspieler Sagaba Konate unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige unterschrieb für zwei Jahre, wie die Schwaben am Freitag mitteilten. Zuletzt spielte der Center für Pallacanestro Triest in Italien. „Big Men müssen im Basketball besonders viel leisten: übers Feld von Grundlinie zu Grundlinie laufen, Blöcke stellen, Würfe blocken, rebounden und dann natürlich auch selbst Punkte machen. Ja, für all das besitzt Sagaba beeindruckende Voraussetzungen“, sagte Ulms Headcoach Anton Gavel über den Neuzugang. „Andererseits ist er noch jung und sein bestes Basketballalter steht ihm noch bevor.“

Vereinsmitteilung

