Aufbauspieler Patrick Miller hat beim Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner spielte in der vergangenen Spielzeit zunächst für den serbischen Club Partizan Belgrad und wechselte dann zu Gaziantep Basketbol in die Türkei. „Sein hohes Tempo und seine Physis werden unser Spiel an beiden Enden bereichern“, sagte Ulms Cheftrainer Thorsten Leibenath in einer Vereinsmitteilung vom Dienstag.

