Ulmer Basketballer holen amerikanischen Defensivmann Simon

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm verstärkt sich zumindest vorübergehend mit dem US-Amerikaner Justin Simon. Der Defensivspieler kommt „für zunächst sechs Wochen“ und soll den verletzten Karim Jallow ersetzen, wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten. Zuletzt spielte der 25-Jährige für die Illawarra Hawks in Australien und die Phoenix Suns in der NBA-Summerleague.

Simon sei „ein sehr vielseitiger Spieler, der für defensive Spezialaufgaben besonders gut geeignet ist“, sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath. „Wir sind froh, dass er uns dabei helfen möchte, eine gute Vorbereitung und einen guten Start in die Saison hinzulegen.“

© dpa-infocom, dpa:210819-99-895336/2

Mitteilung zur Verpflichtung