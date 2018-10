Der Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat Bogdan Radosavljević verpflichtet. Wie der Tabellen-16. am Freitag bekanntgab, erhielt der 2,13 Meter große Center einen Vertrag bis Dezember, der eine Option bis zum Saisonende enthält. Der 25-Jährige hatte am Donnerstag seinen Kontrakt beim Ulmer Ligakonkurrenten MHP Riesen Ludwigsburg aufgelöst. Mit der Verpflichtung von Radosavljević reagiert Ulm auf die Sprunggelenkverletzung von Gavin Schilling, der mehrere Wochen ausfällt. Am Samstag (18.00 Uhr) empfängt das Team von Trainer Thorsten Leibenath die Gießen 46ers.

