Ulm verpasst bessere Ausgangslage im Basketball-Eurocup

ratiopharm Ulm muss im Basketball-Eurocup um die Qualifikation für die zweite Gruppenphase bangen. Durch das 69:77 (27:34) am Mittwoch beim türkischen Top-Club Galatasaray Istanbul haben es die Ulmer verpasst, in der Gruppe A den vierten Platz, der als letzter Rang zur Teilnahme am Top16 berechtigt, zu festigen. Mit drei Erfolgen und vier Niederlagen ist der Bundesligist drei Partien vor dem Ende gleichauf mit dem Fünften Galatasaray, hat aber immerhin den direkten Vergleich (103:92 im Hinspiel) gewonnen.

Nach einem guten Ulmer Start (6:0) übernahmen die Türken die Kontrolle über das Spiel. In einem von den Defensivreihen dominierten Match führte Galatasaray nach zehn Minuten mit 15:11 und baute den Vorsprung bis zur Pause auf sieben Zähler aus. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath blieb zwar dran und konnte anderthalb Minuten vor Schluss auf 64:66 verkürzen. Die Wende schaffte der Club aber nicht mehr. Bester Schütze war Nationalspieler Ismet Akpinar mit zwölf Punkten.

