Ulm schafft Pokal-Überraschung: Sieg gegen Erzgebirge Aue

Das Gasthaus „Drei König“ ist eine Institution in Reute gewesen, obgleich es nur an den Wochenenden bewirtschaftet wurde. Großen Anteil daran hatte der Wirt und „Alltagsphilosoph“ Herbert Schrage, der nun jedoch unerwartet gestorben ist. Nun bleibt die urige Wirtschaft an der Ortsdurchfahrt geschlossen - vielen Stammgästen und seinen „Fraileins“ vom Service ist damit ein geselliger Anlaufpunkt verloren gegangen. Und sie trauern allesamt um einen Gastronomen der besonderen Art.