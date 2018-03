Sie halten Banner hoch, sie alle setzen sich für dieselbe Person ein: Mesale Tolu. 100 Demonstranten wollen die sofortige Freilassung der gebürtigen Ulmerin, die in der Türkei in Haft sitzt. Sie demonstrieren an diesem Freitagnachmittag in der Ulmer Fußgängerzone. Immer wieder skandieren sie: „Freiheit für Mesale Tolu!“

Der Schock sitzt tief. Wie das regierungskritische türkische Nachrichtenportal Diken berichtete, ist die Journalistin und Übersetzerin mit deutschem Pass und türkischen Wurzeln im Zuge eines Einsatzes gegen Mitglieder der Sozialistischen Partei der Unterdrückten (ESP) und deren Jugendorganisation SGDF festgesetzt worden.

Eine Antiterroreinheit hatte mitten in der Nacht zum 1. Mai die Wohnung der jungen Mutter in Istanbul gestürmt und sie festgenommen. Bei der Razzia, die im Vorfeld möglicher Proteste zum 1. Mai stattgefunden hatte, seien insgesamt 16 Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden.

Mesale Tolu wird offenbar vorgeworfen „Propaganda für eine terroristische Organisation“ verbreitet zu haben und selbst Mitglied einer solchen zu sein.

Am Donnerstag war der Fall bekannt geworden, am Freitag formiert sich ein breites Bündnis aus Ulmern, Neu-Ulmern, Politikern und Gewerkschaften. Ihr Ziel: Die Freilassung der jungen Journalistin.

Im Stundentakt laufen die Statements ein. Landes-CDU-Generalsekretär Manuel Hagel, Landtagsabgeordneter aus Ehingen, sagt: „Das Auswärtige Amt muss schnellstmöglich Zugang zur inhaftierten deutschen Journalistin Mesale Tolu erhalten, auch ihre Familie sollte unmittelbar Kontakt aufnehmen dürfen.“

Für Hagel ist klar, dass jederzeit rechtsstaatliche Grundsätze gelten müssen. Er kritisiert: „Davon hat sich die Türkei unter Präsident Erdogan aber ebenso weit entfernt wie von einem guten diplomatischen Umgang. Dazu hätte gehört, dass die Bundesregierung auf offiziellem Weg zumindest über die Verhaftung einer deutschen Staatsbürgerin informiert worden wäre.“

Auch Grünen-Chef Cem Özdemir fordert die sofortige Freilassung Tolus. Im Gespräch mit Medien sagt er, die Bundesregierung müsse „mit Nachdruck“ auf der Haftentlassung Tolus bestehen, da diese ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besitze.

Özdemirs Parteifreund, der grüne Ulmer Landtagsabgeordnete Jürgen Filius, ist erschrocken, „dass der Türkei-Konflikt nun in Ulm und Neu-Ulm angekommen ist.“ Er rät zu diplomatischem, aber klaren Vorgehen mit dem Ziel der Freilassung. In Berlin hat sich schon vor zehn Tagen ein Solidaritätskreis „Freiheit für Mesale Tolu“ gegründet. Sprecher Baki Selcuk, sagt, es sei völlig unbekannt, wie die Vorwürfe begründet werden, da das Untersuchungsgericht die Akten zum Fall als geheim einstufe.

Selcuk hofft nun, dass sich die Bundesregierung einschaltet und dafür einsetzt, dass Tolu, die seit der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2014 mit ihrem Mann in Istanbul lebt, an Deutschland ausgeliefert wird.

Am Freitagmittag kommt ein erstes positives Signal aus Berlin: Regierungssprecher Steffen Seibert fordert die Türkei auf, Mitarbeitern der deutschen Botschaft den Zutritt zur Inhaftierten zu ermöglichen – „und zwar bald.“

Für Solidaritätskreis-Sprecher Selcuk sind das gute Neuigkeiten – auch wenn die recht spät kämen. „Ich habe gehofft, dass die Regierung da schneller etwas machen kann – vor allem weil Mesale Deutsche ist.“

Selcuk hatte unmittelbar nach der Verhaftung Kontakt zu türkischen Anwälten aufgenommen: „Aber auch die sagen: Die Türkei kennt zurzeit keine Normalität. Alles da ist ein rechtsfreier Raum. Die tun, was sie wollen.“

Hüseyin Tolu, der Bruder der Inhaftierten, ist froh über die breite Solidarität. Er hat seit 14 Tagen keinen Kontakt mehr zu seiner Schwester: „Die letzte Nachricht war ein Anruf der türkischen Polizei aufs Handy meines Vaters. Das war am 30. April um halb sieben Uhr morgens. Da hieß es: Wir haben ihre Tochter verhaftet. Ihr Enkel ist bei Nachbarn untergebracht worden“, erzählt der 35-jährige Familienvater aus Neu-Ulm. Hüseyin Tolu erwartet, dass die deutschen Behörden seine Schwester in zehn Tagen besuchen dürfen. Es gebe entsprechende Signale, sagt er am Freitag am Rande der Ulmer Demonstration.

Weil auch Tolus Mann seit einer Polizeioperation in Ankara im Gefängnis sitze, seien seine Schwester und ihr Vater nach Istanbul gereist. Beide kümmern sich derzeit um den zweijährigen Sohn Serkan.

„Es ist schrecklich“, sagt Selcuk, der ein Freund der Familie ist. „Der kleine Bub wacht auf und schreit nachts nach seiner Mama. Er versteht die Situation nicht. Wie auch? Die ist ja auch schwer zu erklären.“

Solidaritätskreis „Freiheit für Mesale Tolu“ organisiert Demos

Und wie geht es nun weiter? Selcuk plant weitere Aktionen: „Es wird noch mehr Demos geben – auch in anderen Ländern.“ Bereits in Paris und Brüssel hätten sich Bürger solidarisiert und seien auf die Straße gegangen. Selcuk und seine Mitstreiter wollen alles dafür geben, dass Mesale Tolu und ihr Mann bald wieder vereint und auf freiem Fuß sind.