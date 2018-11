Ulm feiert 95:80-Erfolg gegen Belgrad im Basketball-Eurocup

Den Basketballern von ratiopharm Ulm ist in der Gruppenphase des Eurocups ein überraschend deutlicher Heim-Erfolg gelungen. Der Bundesligist gewann 95:80 (50:33) gegen Mitfavorit Roter Stern Belgrad und wahrte in der Gruppe A mit einer Bilanz von 3:3 Siegen die Chance auf den Einzug in die nächste Runde.

Ein überragendes zweites Viertel (29:16) war der Grundstein für den Sieg. „Es war defensiv und offensiv unser bestes Spiel in dieser Saison“, sagte Trainer Thorsten Leibenath bei TelekomSport. Topscorer Dwayne Evans erzielte 14 seiner 23 Punkte vor der Pause. Auch Patrick Miller überzeugte mit 20 Zählern bei Ulm.

In einer Woche ist Ulm im Eurocup bei Galatasaray Istanbul gefordert. Bereits am Samstag sind die MHP Riesen Ludwigsburg in der Bundesliga zu Gast in Neu-Ulm.

Statistiken