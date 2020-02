Ulla von Brandenburg zeigt Rieseninstallationen in Paris

Klar die Worte, herzlich der Ton: In einem Brief haben Standortchef Dietmar Pilz und Personalleiter Florian Maier ihre Kollegen in der Niederlassung von Airbus Defence & Space in Immenstaad darüber informiert, was das ankündigte Sparpaket für sie bedeutet. Und die Zahl, die die insgesamt 2300 Mitarbeiter am meisten interessierte, lautet 148. Genau so viele Arbeitsplätze will der Konzern in der Niederlassung seiner Raumfahrt- und Rüstungssparte am Bodensee abbauen.