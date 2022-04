Kretschmann stimmt Bürger auf harte Zeiten ein

Die Auswirkungen des russischen Kriegs gegen die Ukraine werde in Baden-Württemberg massiv zu spüren sein. Das sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Stuttgarter Landtag. „Der Krieg hat auch umfassende Auswirkungen auf unser Land“, so der Regierungschef.

Er sprach von einer Zeitenwende voller Zumutungen: „Für unser Gemeinwesen, aber auch für jede und jeden Einzelnen von uns.“ Der Strukturwandel in der Wirtschaft werde sich beschleunigen. „Der Abschied von fossilen Rohstoffen kommt schneller, die Herstellung von Resilienz und Wehrhaftigkeit kostet Wohlstand und Geld, das wir in anderen Bereichen nicht mehr ausgeben können.“

Politik der letzten Jahrzehnte gescheitert

Kretschmann schwor die Bürger im Land darauf ein, weiter so solidarisch wie bisher die Geflüchteten aus der Ukraine aufzunehmen und sie zu unterstützen. Wegen der größten Flüchtlingswelle seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa seien zehn Millionen Menschen aus ihrer Heimat geflohen, vier Millionen in andere Länder. 11.000 seien bislang in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes registriert worden. Die Dunkelziffer ist laut Experten groß, weil viele Ukrainer privat unterkommen.

Die Politik der vergangenen Jahrzehnte sei gescheitert, so Kretschmann. „Wir Europäer hatten unsere Sicherheitsordnung seit Ende des Kalten Krieges voll auf Kooperation ausgerichtet“, sagte er. „Zugleich haben wir unsere Wehrhaftigkeit vernachlässigt und uns energiepolitisch abhängig gemacht. Diese Strategie ist gescheitert“, so Kretschmann. „Mehr noch, sie war naiv. Sie war ein schwerer Fehler.“ Eine starke militärische Komponente sei zum Schutz Europas notwendig. „Deutschland miss dabei gemeinsam mit Frankreich eine Führungsrolle übernehmen.“

„Freiheitsenergie“ – Mehr Windkraft im Südwesten

Auf die Wirtschaft kommen laut Kretschmann schwierige Zeiten zu. Förder- und Hilfsprogramme des Landes sollen Härten abfedern, kündigte er an. Klar bekannte er sich dazu, von Russland unabhängig zu werden – gerade in Bezug auf Importe von Gas, Öl und Kohle. Nun müssten Erneuerbare Energien umso konsequenter ausgebaut werden – auch Windräder.

„Die Zeiten, in denen wir ästhetische Aspekte und kleinteilige Bedenken in den Vordergrund gestellt haben, sind nun endgültig vorbei.“ Dabei gehe es jetzt nicht mehr nur um Klimaschutz. „Es geht um unsere nationale Sicherheit.“ Erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff bezeichnete er als „Freiheitsenergien“.

Die Zukunft zeichnete Kretschmann in düsteren Farben:

Wir müssen uns eingestehen, dass mit dem Ende des Krieges nicht alles so sein wird wie zuvor. Vielmehr müssen wir damit rechnen, dass die Auseinandersetzungen zwischen demokratischen und autoritären Staaten viele Jahre prägen wird.

Aus seiner Sicht seien Demokratien aber autoritär geprägten Systemen überlegen.