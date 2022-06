Ukraine-Flüchtlinge in der Region: „Keine Kompromisse mit Putin“

Mehr als 100 Tage dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine bereits an – und ein Ende ist nicht in Sicht. Während Verhandlungen wieder und wieder scheitern, finden die russischen Angriffe besonders im Osten der Ukraine kein Ende – aber auch keinen durchschlagenden Erfolg.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert Waffen und Unterstützung aus dem Westen, Russlands Präsident Wladimir Putin droht mit Eskalation. International streiten sich Militärexperten, Historiker und Politologen um den richtigen Umgang mit dem Aggressor, manche fordern eine „Goldene Brücke“, einen gesichtswahrenden Ausweg für den Kreml-Chef mit Gebietsabtretungen als Zugeständnis.

Andere widersprechen vehement und bevorzugen eine Strategie der einheitlichen und starken Front gegen Russland. Wir haben Menschen gefragt, die aus der Ukraine in die Region geflohen sind, wie der Krieg beendet werden kann und ob Kompromisse für sie überhaupt infrage kommen.

Liliya Hasenmaile-Vakula (44), Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, lebt in Schemmerberg:

Liliya Hasenmaile-Vakula (Foto: SZ)

Meiner Meinung nach kann man den Krieg nur beenden, indem man Putin militärisch und mit Sanktionen dazu bringt, dass er aufgibt. Ich wäre nie für einen Krieg gewesen, aber jetzt sehe ich keine andere Möglichkeit. Putin will die Ukraine vernichten. Und wenn die Ukrainer bereit sind, sich zu wehren, dann muss man sie mit Waffen unterstützen.

Eine Suche nach Kompromissen führt meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Wenn man sieht, wie Putin die Menschen in den eroberten Gebieten behandelt, ist es keine Option Territorien abzutreten. Zudem war die Ukraine nie eine Bedrohung für Russland und sollte über einen Beitritt zu NATO und EU selbst entscheiden können.

Juliana Gordiyohuk (25), Journalistin aus Kiew, lebt in Biberach:

Juliana Gordiyohuk (Foto: SZ)

Keiner von uns glaubt, dass der Krieg schnell enden wird. Ich gehe davon aus, dass er noch fünf oder zehn Jahre dauern wird. Russland agiert im Moment in einer nicht nachvollziehbaren Weise. Die Ukraine wird aber nicht aufgeben, keinesfalls. Der einzige Weg, den Krieg schnell zu beenden, wäre, wenn die russische Regierung nicht mehr am Leben wäre. Der einzige Kompromiss wäre der, dass die Russen unser Land wieder verlassen.

Anna Haponova (36), aus Sumy bei Charkiw, ist selbstständige Unternehmerin. Sie wohnt mit ihrem neunjährigen Sohn in Völlkofen im Kreis Sigmaringen:

Anna Haponova (Foto: SZ)

Meiner Meinung nach ist es zu spät, um Kompromisse einzugehen. Wir haben schon zu viel verloren und sind nicht bereit, noch mehr Gebiete herzugeben. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir den Krieg nicht mehr vorzeitig beenden können.

Olena Oros-Schkilna (51) Buchhalterin aus Krivoj Rog, lebt im Kreis Biberach:

Olena Oros-Schkilna (Foto: SZ)

Der beste Weg, den Krieg zu beenden, wäre ein militärischer Sieg der Ukraine. Die ganze zivilisierte Welt muss endlich verstehen, dass Putin ansonsten nicht aufhören wird. Meine Kinder arbeiten für den Sieg unseres Landes unter den Bomben. Und deshalb verstehe ich nicht, warum Entscheidungen über ein Embargo oder Waffenlieferungen so langsam getroffen werden.

Einen Teil des ukrainischen Territoriums den Russen zu überlassen, ist für mich kein Kompromiss. Russland muss sich aus der Ukraine zurückziehen und sich darauf vorbereiten, Reparationen für die Zerstörung und die Morde zu leisten. In keinem Bunker wird sich Putin vor Gott verstecken können.

Svitlana Shcherbakova (37), Lehrerin aus Charkiv, lebt in Biberach:

Svitlana Shcherbakova (Foto: SZ)

Oft stelle ich mir die Frage, wann der Krieg in der Ukraine endlich beendet wird, denn die Flucht aus Charkiv und die Angst vor den Bomben bekomme ich nie aus dem Kopf. Ich versuche nach vorne zu blicken, aber die letzten Reportagen aus der Ukraine, die ich gesehen habe, geben mir nicht viel Hoffnung. Ehrlich gesagt ist momentan kein Ende in Sicht.

Die Ukraine braucht zurzeit dringend schwere Waffen, das hat unser Präsident vielmals gesagt und der Westen könnte uns helfen, damit das ukrainische Volk nicht mehr länger leidet. Außerdem sind der sofortige Waffenstillstand und der Rückzug der russischen Truppen unabdingbar für das Ende des Krieges.

Olga Khanyk, 39, aus Lwiw, lebt in Öpfingen, ausgebildete Juristin:

Olga Khanyk (Foto: SZ)

Der Krieg sollte auf diplomatischer Ebene beendet werden. Aber am Ende sollte der Sieg stehen. Das Territorium der Ukraine sollte so sein, wie es vorher war. Kein Meter soll an Russland abgegeben werden. Ich sehe keinen Kompromiss mit Russland, sie brechen alle Vereinbarungen. Wir wollen in unserem Land leben, in einem friedlichen Land, wir beschützen es einfach nur.

Halyna Ovdiichuk, 48, aus Riwne, lebt in Ehingen, Verkäuferin:

Halyna Ovdiichuk (Foto: SZ)

Ich habe das Gefühl, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird. Unsere Soldaten sind sehr stark. Ich denke, dass Russland Mut und Kraft verlieren wird, weil wir von Europa unterstützt werden und wir im eigenen Land sind und uns auskennen. Früher haben wir gedacht, Russland wäre unser Freund. Aber jetzt ist das Gegenteil der Fall. Freundschaftliche Verhältnisse wird es wohl nie mehr geben. Ich denke, es gibt keine Kompromisse.

Liudmyla Melnyk, 34, aus Winnyzja, lebt in Allmendingen, Lebensmittel-Technologin:

Liudmyla Melnyk (Foto: SZ)

Russland soll einfach zugeben, dass es im Unrecht ist. Sie sollen unser Territorium zurückgeben und unsere Infrastruktur wieder aufbauen. Das ukrainische Volk wird sich nicht ergeben. Wir werden kämpfen bis zum Ende, bis wir siegen.

Iwan Malysch, 50, aus Tscherniwzi, lebt in Altbierlingen, Dachdecker:

Iwan Malysch (Foto: SZ)

Wir können nur kämpfen. Und vielleicht kann das russische Volk etwas ändern – alles hängt vom russischen Volk ab. Die Welt kann Russland auch mit Sanktionen beeinflussen. Alle Kompromisse wurden verraten. Man kann mit Russland keinen Kompromiss eingehen.

Eugen Klymenko, 33 Jahre alt aus Uman, war in der Ukraine als Manager für mehrere Magazine verantwortlich, lebt jetzt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Immenstaad am Bodensee:

Eugen Klymenko (Foto: SZ)

Es ist eine furchtbare Situation. Es sterben so viele Menschen, auch Kinder. Verwandte von uns leben in besetztem Gebiet, ihre Wohnung ist von Bomben zerstört worden. Ich hoffe, dass der Krieg schnell endet, glaube aber nicht wirklich daran.

Ich befürchte, dass dieser Krieg noch lange dauern wird, denn den Konflikt mit Russland gibt es schon seit vielen Jahren. Putin bezeichnet es ja nicht einmal als Krieg, sondern als „Spezialoperation“. Ich weiß nur eines: Er will unser Territorium. Aber das werden wir, die Ukraine, ihm nicht geben.

Rehina Klymenko, 33 Jahre alt aus Uman, war in der Ukraine Managerin bei einem Pharmahersteller, lebt jetzt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Immenstaad:

Rehina Klymenko (Foto: SZ)

Meine Großmutter und meine Tante leben in einem Gebiet, das von den Russen besetzt ist. Dort gibt es keine normale Versorgung mit Lebensmitteln, keine Medikamente. Es ist furchtbar. Ich glaube nicht an ein schnelles Ende des Krieges, er wird noch lange dauern. Die Russen werden nicht einfach aufgeben, egal wie sehr man ihnen entgegenkommt. Putin will die Ukraine zerstören. Deshalb gibt es nicht viel, worüber man reden, keine Kompromisse, die man eingehen könnte.

Dmytro Petivk, 44 Jahre alt aus Tscherkassy, selbstständiger Grafikdesigner, lebt jetzt mit seiner Frau und seiner Tochter in Immenstaad:

Dmytro Petivk (Foto: SZ)

Ich habe viele Freunde in Russland, weiß aber auch, dass der Hass auf die Ukraine dort weit verbreitet ist. Ich habe in Moskau gelebt und kenne die Propaganda. Viele Russen unterstützen den Krieg. Wie können sie das tun, bei den vielen Toten und all der Zerstörung? Ich hoffe, dass der Krieg bald endet. Aber Russland wird weitermachen, solange es geht.

Kompromisse kann es nicht geben, denn Putin will unsere Nation, unsere Kultur, einfach alles zerstören. Er will die Ukraine zu einem weiteren Teil Russlands machen. Aber das wollen wir nicht. Wir haben unsere eigene Geschichte und unsere eigenen Helden. Ich bin mir sicher, dass wir gewinnen werden. Ich kenne unser Volk und weiß, wofür wir kämpfen.

Ruslana Nakazna, 42 Jahre alt aus Tschernihiw, Juristin und Yoga- und Fitnesstrainerin, lebt jetzt mit ihren drei Kindern in Markdorf:

Ruslana Nakazna (Foto: SZ)

Deutschland unterstützt die Ukraine mit viel Geld. Das finde ich gut. Auch wenn Präsident Selenskyj gern mehr Waffen von Deutschland hätte, unterstütze ich die Position von Kanzler Olaf Scholz. Sanktionen helfen vielleicht, aber Kompromisse mit Putin auszuhandeln, bringt nichts. Er ist ein kranker Mann – und ein Lügner.

Wir können kein Wort vom dem, was er sagt, glauben. Er wird nicht von allein aufhören. Für ein schnelles Endes des Krieges müssten die Menschen in Russland ihn von innerhalb stoppen. Das wäre meine Hoffnung, dass die Russen begreifen, was in der Ukraine passiert und selbst den Krieg beenden.

Mariia Diachkova (24), Musiklehrerin aus Mykolajiw, lebt in Isny:

Mariia Diachkova (Foto: SZ)

Ich weiß nicht, wie dieser Krieg beendet werden kann. Ich verstehe vor allem nicht, warum dieser Krieg überhaupt geführt wird. Ich spreche Ukrainisch und Russisch, aber ich wurde noch niemals deswegen diskriminiert oder beleidigt, von keiner Seite. Dann kamen die Russen, um uns angeblich zu befreien.

Aber das einzige, was sie tun, ist, die Leute von ihrem Wohnraum, ihrer Freiheit, von ihrem Leben zu „befreien“. Sie zerstören alles. Putin muss zur Besinnung kommen, da gibt es keine Kompromisse. Er ist der Aggressor, wir sind die Geschädigten, die Leidtragenden, und aus dieser Sichtweise ist es nicht möglich, Kompromisse einzugehen.

Tetiana Kopylova (58), Malermeisterin aus Cherson, lebt im Allgäu:

Tetiana Kopylova (Foto: SZ)

Es ist einfach: Wenn die russische Wehrmacht abzieht, ist der Krieg zu Ende. Sie sind in ein fremdes Land gekommen, da gibt es keine Kompromisse. In Cherson gingen 5000 Menschen friedlich auf die Straße, um gegen die Okkupation zu protestieren, dagegen, dass Cherson zu Russland gehören soll. Als sie eine große ukrainische Flagge ausbreiteten, haben die Russen den Menschen in die Beine geschossen.

Es ist schwer, die Stadt zu verlassen, Straßen und Felder sind vermint. Und auf den Dörfern ist es noch schlimmer: Die Russen klopfen, wer nicht aufmacht, dem treten sie die Türe ein, dann plündern sie, betrinken sich und suchen die Mädchen...

Rostyslav Z., Jahrgang 1983 aus Kiew, geflohen mit fünf Kindern, Kreis Tuttlingen:

So viele Ukrainer wurden bereits getötet, so viele Kinder und Frauen wurden vergewaltigt, so viel Infrastruktur wurde vom Erdboden getilgt und so weiter. Ich finde, dass das nicht friedlich gelöst werden kann, nur durch einen Sieg. Um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, ist es notwendig, die notwendigen Waffen in der erforderlichen Menge in die Ukraine zu bringen und die Wirtschaftsblockade einzuhalten.

Der einzige Kompromiss mit Russland ist zumindest die Rückgabe aller besetzten ukrainischen Gebiete bis 2014, eine Prüfung und finanzielle Entschädigung der Ukraine für militärische Verluste und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, globale Wirtschaftssanktionen und die vollständige Abrüstung Russlands. Sonst wiederholt sich alles immer wieder. Leider ist es unmöglich, den Bären diplomatisch umzustimmen, nur durch Konsequenz und Macht.

Und wenn die Welt nicht will, dass der Krieg früher oder später auf andere Länder übergreift, ist es besser, der Ukraine mit allem zu helfen, was sie braucht, um zu gewinnen. Persönlich kann ich bei der Entwicklung der Zukunftsvision helfen und der Schritte, mit denen man beginnen soll die Ukraine nach dem Krieg in die richtige Richtung zu bewegen.

Iryna, Ingenieurin/Köchin, Heimatort Charkiw, Kreis Tuttlingen:

Iryna (Foto: SZ)

Die Zeit für die Kompromisse ist schon längst vorbei. Alle Kompromisse sind vor acht Jahren gemacht worden, ich meine den Donbass und die Krim. Jetzt muss die Ukraine ihre Souveränität zurück erobern und auf die ursprüngliche Landesgrenze zurückkommen.

Maryna G., Jahrgang 1980, geflohen mit einem Kind, Kreis Tuttlingen:

Ich persönlich glaube, dass ein vollständiges Gas- und Ölembargo notwendig ist, um den Krieg zu beenden. Außerdem muss die Ukraine in großen Mengen mit modernsten Mitteln ausgerüstet werden. Drittens: Russland vom Swift-System trennen. Mit den brutalen Besatzern darf es keine Kompromisse geben. Nur Menschen in Russland, die gegen die Diktatur in Russland oder den Tod des Antichristen Putin rebellieren können, können den Krieg stoppen.

Svitlana K., geboren 1972, aus der Region Cherkassy, geflohen mit einem Kind, Kreis Tuttlingen:

Zeigen Sie, dass die europäischen Demokratien vereint sind wie nie zuvor. Leider verstehen diejenigen, die unser Land übernehmen wollen, nur Macht. Wir brauchen Waffen für die Ukraine. Nur so kann das Putin-Regime zur Kapitulation gezwungen werden. Im Moment: Keine Kompromisse!

Olena Z. (41), Ingenieurin, floh mit ihren beiden Kindern aus der Region Schytomyr nach Laupheim:

Olena Z.

Ich möchte so schnell wie möglich den Frieden. Unsere Regierung hat sich aber dazu entschieden, zu kämpfen. Und ich bin Patriotin meines Landes und will nicht unter einer russischen Regierung leben. Vielleicht könnte ein Kompromiss sein, Russland bestimmte Gebiete zu geben. Ich habe aber bereits 20 Jahre lang in der Region Donezk gelebt, bis sich Russland das Gebiet genommen hat.

Ich habe also schon mal alles verloren und jetzt zum zweiten Mal. Darum frage ich mich, wie dieser Kompromiss weitergehen würde. Ich denke, sie wollen sich diese Regionen nicht nehmen, sondern sie nur zerstören, damit wir nicht mehr leben können.

Nataliya (46), Bedarfsplanerin, wurde in der Region Luhansk geboren und lebte bis zu ihrer Flucht nach Laupheim in Kiew:

Nataliya (Foto: SZ)

Ich glaube nicht an ein schnelles Ende des Krieges. Leider müssen wir stark bleiben und gegen sie kämpfen. Denn wenn wir jetzt aufhören, werden sie weiterhin Stück für Stück unseres Landes erobern. Russland will, dass wir auf die Knie gehen. Mit einem Staat, der so einen großen Länder-Hunger und Imperiumsgehabe an den Tag legt, gibt es keine Kompromisse.

Mein persönlicher Kompromiss ist die Rückgabe unserer Krim und der Staatsgrenzen von 2013. Russland soll uns für die Wiederherstellung der Infrastruktur bezahlen, die es ruiniert hat, und für die Familien, die es getötet hat. Und dann soll es zur Hölle fahren.

Anastasiia Shevchenko (29), Radiologin aus Kiew und nach Laupheim geflüchtet:

Anastasiia Shevchenko (Foto: SZ)

Ich glaube, dass es mit dem Aggressor-Land Russland keine Kompromisse geben kann! Keine! Der Krieg begann nicht erst jetzt, sondern schon 2014 im Osten der Ukraine. Einer der wichtigsten Punkte ist daher, dass die Ukraine rasch in das Nato-Bündnis aufgenommen wird, was eine Garantie für Sicherheit wäre.

Außerdem braucht die Ukraine volle Unterstützung der Nato, etwa bei der Bereitstellung von Flugzeugen und Truppen. Das kann dazu beitragen, den Krieg schneller zu beenden. Dies wiederum würde dazu beitragen, Russland die ganze Integrität Europas zu zeigen.

Anastasia S., 36, Wirtschaftswissenschaftlerin aus Kiew, wohnt aktuell mit ihrem vierjährigen Kind in Burgrieden bei Laupheim:

Um diesen Krieg zu beenden, müsste Russland und die russische Regierung verstehen, was sie in unserem Land überhaupt anrichten. Aber Sie verstehen es nicht. Die Russen denken, dass sie uns retten. Aber stattdessen zerstören sie alles – unser Häuser, Schulen, Krankenhäuser.

Sie zerstören unser Land und sie töten unsere Menschen. Zu Beginn dachte ich, dann sollen die Russen doch den Dombass oder Luhansk bekommen. Aber das hat sich geändert. Es gibt keinen Kompromiss mehr, sie sollen einfach nur verschwinden.

Oksana Kravchenko, 37 Jahre aus Kiew, Reisemanagerin, lebt jetzt mit ihrer Tochter und ihrer Mutter in Nonnenhorn:

Oksana Kravchenko (Foto: SZ)

Meiner Meinung nach kann man mit Terroristen keinen Kompromiss eingehen. Wenn jemand in Ihr Haus einbricht, Ihr Schlafzimmer und Ihre Küche beschlagnahmt, Ihre Kinder, Ihre Nachbarn vergewaltigt und tötet – welchen Kompromiss kann es da geben? Wenn wir unser Land verschenken, werden sie morgen dein Land holen. Terroristen müssen vernichtet werden. Sie können nicht geschont werden.

Meine Familie und ich hatten großes Glück und sind jetzt sicher und an einem großartigen Ort, aber andererseits haben wir fast alles verloren: unser Zuhause, unsere Freunde, unseren Lieblingsjob, alles, was uns wichtig und wertvoll war. Mein aufrichtiger Dank gilt den Streitkräften der Ukraine für die heldenhafte Verteidigung unseres Heimatlandes und der deutschen Regierung, Freiwilligen und einfach Menschen, die uns helfen, uns anzupassen und uns in Deutschland zu Hause zu fühlen.

Halyna Yanyshiska, 45, aus Lviv, Marketing und PR-Spezialistin, lebt im Kreis Lindau:

Halyna Yanyshiska (Foto: SZ)

Dieser Krieg ist nicht der Kampf zwischen der Ukraine und Russland. Es ist eine Weltkrise, um neue Macht- und Einflussregeln festzulegen. Ich denke, jetzt ist die Phase erreicht, in der die politischen Führer der Welt neue Regeln in der Weltordnung festlegen. Danach wird das Ende des Krieges viel näher sein.

Es gibt keinen Kompromiss. Das ist ein sehr tiefer Schmerz, ein zu tiefer Schmerz. Ich denke, wenn Russland alle Städte wiederaufbaut und der Ukraine finanzielle Verluste erstattet, wird die Welt Russland vielleicht wieder in die politische und wirtschaftliche Weltgemeinschaft aufnehmen.

Irina Kimmel, 51, Biologin aus Czernowitz, lebt auf der Ostalb:

Irina Kimmel (Foto: SZ)

Ich glaube nicht, dass der Krieg schnell beendet wird. Der Konflikt hat militärisch begonnen, er wird militärisch enden. Putin wird erst aufgeben, wenn er bekommt, was er will. Solange wir aber nicht besiegt werden, wird die Ukraine weiterkämpfen. Die Leute sind bereit, dafür zu sterben. Ich habe mit einigen Freunden vor Ort gesprochen.

Sie sind sich sicher, dass wir gewinnen werden, da wir auf der richtigen Seite stehen. Hier sind demokratisch legitimierte Grenzen verletzt worden. Wenn es Zugeständnisse gibt, wird Putin weitermachen. Er will Russland wieder zur Großmacht machen und sich nicht nur mit der Ukraine oder dem Donbass zufriedengeben. Und das ist gefährlich für alle anderen Staaten.

Victoria Shchur, 35, Vizepräsidentin eines Krankenhaues, aus Kiew, lebt auf der Ostalb:

Victoriia Shchur (Foto: SZ)

Wir kommen dem Sieg jeden Tag näher! Wir merken, dass Europa vereint hinter der Ukraine steht. Wenn die Waffen kommen, werden wir gewinnen. Die einfachsten Leute in der Ukraine verteidigen ihre Dörfer mit bloßen Händen gegen Panzer. Wir sind eine Nation, wir müssen gewinnen und wir werden gewinnen! Und es wird keinen Kompromiss auf unserem Staatsgebiet geben. Warum sollten wir etwas abgeben, bloß weil Russland es haben will?

Es ist wie mit einem Wolf, wenn man etwas geben würde, würde er mehr wollen. Es sind so viele bereits im Kampf um diese Gebiete gestorben, Menschen sind vergewaltigt worden - und dann davon etwas abgeben? Nein! Es ist unser Staatsgebiet!

Еlena Polischcuk, 36 Jahre, gelernte Sekretärin aus Odessa, wohnt derzeit mit ihrer elfjährigen Tochter in Fenken bei Schlier im Kreis Ravensburg:

Elena

Deutschland und Europa helfen der Ukraine aktuell sehr. Doch den Krieg können nur die beiden beteiligten Länder beenden, die Ukraine und Russland. Unser Präsident und der russische Präsident müssen miteinander sprechen, um sich einig zu werden. Ich denke, dass Menschen wie ich – die kleinen Leute – die Situation nicht beeinflussen können.

Wir können aber auch nicht nur dabei zusehen, wie Menschen sterben. Deshalb verteidigen einige Mutige unser Land. Ich möchte keinen Krieg, doch besonders einflussreiche Menschen wollen ihn scheinbar.

Oksana Borsich (48), Juristin aus Charkiw lebt am Bodensee und möchte in Deutschland bleiben, denn „hier herrscht echte Demokratie“:

Oksana Borsich (Foto: SZ)

Das ist kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern zwischen Russland und den USA, wie schon in Syrien und dem Irak. Nur diesmal auf unserem Territorium. Und unsere Leute sterben. Es braucht Verhandlungen, um den Krieg zu beenden. Da Biden nicht mit Putin und Putin nicht mit Selenskyj reden will, sollten möglichst viele wichtige Regierungen ein gemeinsames Treffen mit Putin initiieren.

Dabei sollten sie, um Frieden zu schaffen, garantieren, dass die Ukraine nicht der Nato beitritt und Russland die Krim behalten kann. Beides ist Putin wichtig. Ich denke, Menschenleben sind wertvoller als Territorium. Die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen. Er ist ein großes Geschäft.

Anastasiia, 24, Jahre, Studentin, aus dem Kiyiv-Gebiet, lebt in Riedlingen:

Anastasiia

Ich glaube, dass die Ukraine weiter Hilfe von europäischen Partnern bekommen soll. Unsere Soldaten, Männer und Frauen, geben ihr Bestes, weil sie ihre Heimat schützen, im Gegensatz zu den Russen, die angreifen. Aber wir haben nicht genug Geld und Waffen. Es gibt keinen Kompromiss. Die Ukraine muss ihre Regionen zurückbekommen. Kann man sich in Deutschland vorstellen, ein Teil des Landes zu opfern? Ich kann das nicht.

Ich komme aus Donezk, der Stadt, die schon acht Jahre okkupiert ist. Deshalb kann ich nicht nach Hause, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Das wünsche ich anderen Ukrainern nicht, die nach dem 24. Februar ihre Häuser verlassen mussten. Ein Kompromiss mit Russland würde bedeuten, dass alle Opfer keine Bedeutung haben. Und Russland trägt keine Kompromisse mit. Donbass und Krim müssen auch ukrainisch sein.

Natalia Khyljuk, aus der Nähe von Kiew, lebt im Kreis Sigmaringen:

Natalia Khyljuk (Foto: SZ)

Mich überrascht das alles nicht. Der Krieg wird sich noch weiter ausweiten, auf weitere Länder, ich sehe kein schnelles Ende des Krieges. Putin ist leider überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig. Er wird erst zufrieden sein – der Krieg wird erst beendet sein –, wenn die Ukraine zerstört ist. Ich glaube an keine Annäherung oder Kompromisse. Putin erzählt Lügen im eigenen Land, das russische Volk kann sich nicht informieren. Die beiden Völker stehen sich mittlerweile unversöhnlich gegenüber.

Dmytro, 22 Jahre aus Charkiv, Medizinstudent und angehender Arzt, lebt am Bodensee:

Dmytro (Foto: SZ)

Am Schnellsten beendet werden kann der Krieg, wenn die russischen Truppen sich komplett aus der Ukraine zurückziehen. Jedoch sehe ich hier wenig Anlass zur Hoffnung, weil die Regierung in Russland dies als Niederlage sehen würde. Also ruht die große Hoffnung auf dem internationalen Druck und den Sanktionen gegen die russische Regierung, damit deren Armee schnell abrückt und sich aus der Ukraine zurückzieht.

Ein möglicher Kompromiss könnte sein, Teile wie zum Beispiel die Region Donezk oder die Krim abzutreten. Aber das wäre kein Kompromiss für die Menschen, die dort leben. Sie würden Ihre Heimat verlieren. Ich denke, es wird keinen Kompromiss geben, der für alle Leute in der Ukraine passt.

Mykhailo Levchuk (40), Fluglotse aus Kiew, lebt in Bad Waldsee (aufgrund seiner Qualifikation wurde ihm die Ausreise erlaubt):

Mykhailo Levchuk (Foto: SZ)

Wir glauben alle, dass wir Russland so schnell wie möglich besiegen können, weil alle zivilisierten Länder unserem Land helfen. Wir sahen bisher keine Schritte von Russland, den Krieg zu beenden und damit aufzuhören, unser Volk zu töten. Sie hören nicht damit auf, in unser Land einzudringen.

Einen einzigen Kompromiss sehe ich: dass Russland unser ganzes Territorium verlässt, inklusive der Krim und des östlichen Teils der Ukraine, und bereit ist, Wiedergutmachung für den Schaden zu leisten, den sie verursacht haben und Reparationen an die Menschen zu zahlen, die unter dem Krieg leiden müssen.

Julia Kosovan (34), Journalistin aus Czernowitz, lebt in Oberschwaben:

Julia Kosovan (Foto: SZ)

Ich kann das nicht als Krieg bezeichnen. Denn bei einem Krieg gibt es Schlachten zwischen militärisch ausgebildeten und speziell dafür trainierten Personen, es werden militärische und strategische Ziele angegriffen und es bestehen diplomatische Kontakte zwischen den Führungen. Was wir jedoch haben, sind zerstörte Schulen, Theater, Krankenhäuser und Kindergärten. Das ist kein Krieg, das ist Genozid.

Um das zu beenden: Einfach aufhören, Zivilisten zu töten! Ich sehe keinen Kompromiss, weil, wenn der Feind zu deinem Haus kommt, ist die einzige friedliche Möglichkeit, den Konflikt zu beenden, dass der Feind dorthin zurückkehrt, woher er gekommen ist.

Yana Humenchuk, 39 aus Kiew, wohnt derzeit mit ihrer Tochter (13) in Amtzell, Kreis Ravensburg:

Yana Humenchuk (Foto: SZ)

Dieser Krieg hat keinen Sinn, ich kann ihn nicht akzeptieren. Wir können nur unser Land verteidigen, wir wollen nichts anderes als in Frieden leben. Die Ukrainer wollen leben, Russland aber will, dass die Ukraine stirbt. Deshalb ist es schwierig über Kompromisse zu reden. Was sollen wir ihm anbieten? Weitere Menschenleben, von denen wir schon so viele verloren haben? Mein Herz? Meine Beine?

Auch wenn wir ihm jetzt den Donbass geben, er würde damit auf Dauer nicht zufrieden sein und den Krieg nicht stoppen. Früher oder später würde Russland wieder angreifen. Sie wollen die ganze Ukraine und das müssen wir verhindern. Wir müssen sie zurückdrängen, soweit es geht. Dafür brauchen wir Waffen und daher bitten wir alle in Europa und Amerika, uns damit zu unterstützen.

Iryna Bershadska, 48 Jahre aus Kiew, wohnt derzeit mit ihrer Tochter (12) in Amtzell, Kreis Ravensburg:

Iryna Bershadska (Foto: SZ)

Das Schlimmste für mich wäre nicht zu sterben, sondern in russische Gefangenschaft zu kommen. Sie sind so unmenschlich. Die Russen hassen die Ukrainer für alles, was wir uns aufgebaut haben. Das ist nicht nur Putin, sondern viele Russen denken so. Und Putin ist ein Lügner, ein Kompromiss würde nicht lange halten.

Er lügt ja auch jetzt, dass er die Ukraine von Nazis befreit oder kurz vor dem Krieg sagte er, er plane keinen Angriff auf die Ukraine – und was ist passiert? Je mehr die Welt uns hilft mit Waffen und auch anderen Gütern, desto eher sind wir in der Lage, die Russen zurückzudrängen. Die ganze Welt sollte uns helfen, dass wir den Angriffen widerstehen können. Und dann müssen wir unser Land wieder aufbauen, so ähnlich wie Israel es gemacht hat.