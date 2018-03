Uhrenhersteller Junghans: Schwarze Zahlen trotz Umsatzminus

Der Rückzug aus den Kaufhäusern und die allgemeine Lage in der Branche drücken beim Uhrenhersteller Junghans auf den Umsatz. Das Unternehmen aus Schramberg im Schwarzwald bleibe aber in den schwarzen Zahlen, sagte Geschäftsführer Matthias Stotz am Freitag. „Für uns war das Jahr 2017 wie für die gesamte Branche schon ein sehr schweres Jahr. Aber wir haben uns sehr gut behauptet“, sagte Stotz. 23,2 Millionen Euro setzte Junghans um, 2016 waren es noch 24,5 Millionen Euro.

Details zum Ergebnis nannte Stotz nicht. Das Unternehmen hat sich mit seinen Uhren zuletzt komplett aus den entsprechenden Abteilungen der großen Kaufhäuser zurückgezogen und konzentriert sich auf den Fachhandel.

Junghans produziert laut Stotz rund 50 000 bis 60 000 Uhren im Jahr. 60 Prozent des Umsatzes entfallen auf mechanische Uhren, das Sortiment umfasst aber auch Quarz-, Funk- und Solaruhren. Der markante Terrassenbau am Sitz der Firma in Schramberg wird derzeit saniert und zu einem Museum umgebaut.