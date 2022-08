Übernachtung im Parkhotel am Jordanbad zu gewinnen

24 Uhr die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Parkhotel“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

Der Name verrät es schon: Das Vier-Sterne-Parkhotel Jordanbad in Biberach an der Riß ist mehr als ein Hotel. Es ist Therme und Hotel in einem. Direkt neben der Therme Jordanbad gelegen gleicht ein Aufenthalt im Parkhotel einem Wellness-Urlaub. Außerdem liegt Biberach mitten in der Ferienregion Oberschwaben, die mit barocken Bauten, charmanten Städtchen und einer intakten Natur punktet.

Wir verlosen heute eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer des Parkhotels. Neben dem Frühstücksbuffet kommen die Gewinner auch in den Genuss des Parkhotel-Dinners. Dahinter verbirgt sich ein Fünf-Gang-Wahlmenü inklusive Salatbüffet und Käse vom Brett. Außerdem sind die Gewinner zu einem Sektcocktail in der Hotelbar Enoteca eingeladen. Und selbstverständlich steht den Gästen des Hotels die Nutzung der Therme mit Saunalandschaft an beiden Tagen frei. Die Therme erreichen Hotelgäste gemütlich im Bademantel, Hotel und Jordanbad sind nämlich verbunden. (sz)