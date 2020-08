Bislang unbekannte Täter haben den Fahrer einer Bäckereikette in Emmendingen überfallen und sind mit dem Wagen geflüchtet. Angaben der Polizei zufolge griffen die maskierten Täter den Fahrer des Lastwagens am Donnerstag in den frühen Morgenstunden an, fesselten ihn und fuhren daraufhin mit dem mit Backwaren gefüllten Wagen davon. Der Fahrer, der im Begriff war eine Bäckerei zu beliefern, wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Eine eingeleitete Großfahndung, bei der auch ein Hubschrauber beteiligt war, führte zum gestohlenen Lastwagen, von den Tätern fehlte jedoch jede Spur. Ob die Täter etwas aus dem Fahrzeug entwendet haben, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Möglich sei auch, dass sie es auf den Lastwagen an sich abgesehen hatten und „aufgrund des großen Fahndungsdrucks“ dann doch davon absahen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Ermittlungen dauern an.

Mitteilung der Polizei