Über Möglichkeiten und Wirklichkeiten

Damals hatte Mann noch allzeit seine Taschenuhr zur Hand. Jedenfalls soll Reinhold Maier, der gerade gewählte erste Ministerpräsident, einen kurzen Blick auf eben jene geworfen haben, ehe er verkündete: „Gemäß Paragraph 14 Absatz 4 wird hiermit der Zeitpunkt der Bildung der vorläufigen Regierung auf den gegenwärtigen Augenblick, nämlich auf Freitag, 25. April 1952, 12 Uhr und 30 Minuten, festgestellt. Mit dieser Erklärung sind die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zu einem Bundesland vereinigt. Gott schütze das neue Bundesland.“ Gottvertrauen und Genauigkeit markierten den Neubeginn. Durchaus passend.

Baden-Württemberg, das neue Bundesland von damals, wird in diesen Tagen 70 Jahre alt. Oder jung. In der aktuellen Standortkampagne umgarnt es kluge Köpfe und Fachkräfte aus nah und fern selbstbewusst und gewollt jugendlich als „THE LÄND“ – als unwiderstehlicher Mix aus Innovation und Tradition, aus Hochtechnologie und Naturnähe, aus Karrierechancen und Lebensfreude. Das ist natürlich Marketing, aber grundsätzlich widersprechen kann man dem nicht.

Der Südwesten spielt ganz oben mit

Die Menschen im Südwesten haben in den vergangenen sieben Jahrzehnten das getan, was der erste Bundespräsident Theodor Heuss, ein Schwabe nicht nur nebenbei, als Ziel formuliert hat: Sie haben aus Möglichkeiten Wirklichkeiten gemacht. Sie haben Baden-Württemberg zum Land der hohen Einkommen und der niedrigen Krankenstände gemacht. Wirtschaftlich wie kulturell spielt der Südwesten in der ersten Liga der europäischen Regionen. Baden-Württemberg – die Mächtigen, die Macher, die Menschen im Südwesten – hat Erfolgsgeschichte geschrieben.

Andreas Müller. (Foto: SZ)

Wobei Baden-Württemberg nicht gleich Baden-Württemberg ist, wenn man näher hinschaut. Unterschiedliche Landsmannschaften, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche (leider langsam verblassende) Dialekte machen das Land aus. Durchaus aber auch unterschiedliche Lebensverhältnisse – besonders zwischen den urbanen Zentren und dem ländlichen Raum. Ein Begriff, über den man trefflich streiten kann. Hier kann die – zugegeben etwas hemdsärmelige – Definition gelten: Je seltener der Bus fährt, je langsamer das Internet ist, je älter wegen eines fehlenden Nachfolgers der Hausarzt ist, je händeringender der Mittelständler Azubis sucht, desto ländlicher ist der Raum. Selbstverständlich soll das – bitte keine Missverständnisse – den ländlichen Raum nicht zur Krisenregion machen. Die Lebensqualität auf dem Land wird schließlich nur von dessen Wirtschaftskraft übertroffen. Oder ist es umgekehrt? Sicher ist jedenfalls, dass der Strukturwandel auch in Zukunft eine der großen Herausforderungen für Gesellschaft und Politik in Baden-Württemberg darstellen wird.

Das Land weiterentwickeln

70 Jahre Baden-Württemberg – aus Möglichkeiten wurden Wirklichkeiten. Jetzt geht es für die Mächtigen, die Macher, die Menschen im Südwesten darum, in den Wirklichkeiten einer Zeitenwende neue Möglichkeiten zu erkennen, um das Land weiterzuentwickeln und die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Gottvertrauen und Genauigkeit schaden dabei auch im Jahr 2022 nicht.

Jürgen Mladek. (Foto: SZ)

Wie auch immer es weitergeht: Die Journalistinnen und Journalisten der „Schwäbischen Zeitung“ brennen darauf, die Geschichte Baden-Württembergs weiter zu begleiten und die Geschichten aus den Städten und Dörfern des Landes aufzuschreiben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Beilage zum runden Geburtstag unseres Bundeslands.

Andreas Müller & Jürgen Mladek,

Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung