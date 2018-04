U20-Nationalspielerin Sanders wechselt zum SC Freiburg

Frauenfußball-Bundesligist SC Freiburg verpflichtet zum 1. Januar 2019 die U20-Nationalspielerin Stefanie Sanders. Die 19-Jährige wechselt dann vom US-Club UCF Knights in den Breisgau, wie der SC am Donnerstag mitteilte. Sanders spielte seit der U15 in allen Junioren-Nationalteams des DFB. „Ich möchte gerne wieder in Deutschland Fußball spielen und sehe beim Sport-Club eine große Chance, in einer Spitzenmannschaft zu spielen“, sagte die Stürmerin. Ihr Bundesliga-Debüt hatte Sanders 2015 für ihren Ex-Club Werder Bremen gegeben.

