Nach dem 3:0-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Österreich geht der deutsche Fußball-Nachwuchs bei der U19-Europameisterschaft optimistisch in das Entscheidungsspiel um die WM-Teilnahme. „Wir haben unsere Aufgabe gegen Österreich souverän gemeistert. Jetzt liegt unser ganzer Fokus auf dem Niederlande-Spiel“, sagte Jannes Horn vom VfL Wolfsburg vor der Playoff-Partie der beiden Gruppendritten am Donnerstag in Sandhausen (19.00 Uhr/Eurosport). „Wir wollen unbedingt nächstes Jahr zur U20-WM nach Südkorea.“ Dann wäre das Minimalziel des DFB erreicht.

Der Linksverteidiger hatte gegen Österreich alle drei Tore vorbereitet und hofft wie seine Mitspieler auf einen versöhnlichen EM-Abschluss, nachdem das Halbfinale früh verspielt worden war. Die Zuversicht, mit einem Sieg den letzten europäischen WM-Startplatz zu erhalten, nährt sich auch aus dem bisherigen Turnierverlauf.

Bei den Deutschen, die im Mittelfeld auf den gelbgesperrten Gino Fechner verzichten müssen, ist die Tendenz positiv: Nach zwei Niederlagen zum Auftakt erkämpften sie sich mit einer starken Leistung gegen Österreich das Spiel um Rang fünf. Für die Niederlande lief es umgekehrt, zuletzt gab es eine 1:5-Pleite gegen Frankreich. „Die Stimmung ist gelöster als vor dem Spiel gegen Österreich“, sagte Deutschlands Trainer Guido Streichsbier.

Sollte es im Hardtwaldstadion, wo etwa 10 000 Zuschauer erwartet werden, zu einer Verlängerung kommen, könnten die Trainer eine vierte Auswechslung vornehmen. Die UEFA testet dieses Wechselformat bei mehreren Nachwuchsturnieren in diesem und dem nächsten Jahr.

DFB-Kader

EM auf DFB-Seite

EM auf UEFA-Seite