U-Ausschuss zu Strobl: Zig Ordner gehen an den Landtag

Zehntausende Seiten umfassende Aktenordner zum Untersuchungsausschuss rund um ein von Innenminister Thomas Strobl (CDU) weitergereichtes Anwaltsschreiben gehen am Donnerstag an den Landtag. Akten im Umfang von 70.000 Seiten werden in mehrfacher Ausführung in Kartons am Parlament angeliefert, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Auch der Regierungsbericht zu der Causa soll Teil der Unterlagen sein und den Fraktionen zugehen.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen den höchstrangigen Polizisten im Land, den Inspekteur der Polizei. Er ist vom Dienst suspendiert. Der Mann soll eine Kollegin sexuell bedrängt haben. Strobl steht wegen der Sache indirekt unter Druck - er gab ein Schreiben des Anwalts des Inspekteurs an einen Journalisten weiter. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb auch gegen ihn. Die Opposition fordert Strobls Rücktritt. Der Untersuchungsausschuss soll sexuelle Belästigung bei der Polizei ebenso beleuchten wie die Beförderungspraxis und die Handlungen Strobls.

