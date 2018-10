TVB Stuttgart verpflichtet Handballer Zieker vom TBV Lemgo

Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat für die kommende Saison Linksaußen Patrick Zieker vom Liga-Konkurrenten TBV Lemgo verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt im Sommer 2019 zum TVB und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie der Club am Montag mitteilte. „Nach den dann sieben schönen Jahren in Lemgo gehe ich voller Vorfreude die neuen Aufgaben beim TVB an. Dass ich dies mit meiner Rückkehr in die Heimat verbinden kann, ist perfekt“, sagte der gebürtige Ludwigsburger.

TVB-Mitteilung zur Verpflichtung von Zieker