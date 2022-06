TVB Stuttgart verpflichtet Handball-Profi Slišković

Mit der Verpflichtung des kroatischen Handball-Nationalspielers Ivan Slišković hat der TVB Stuttgart seine Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen. Der 30-Jährige kommt vom FC Porto und hat in Stuttgart einen Vertrag bis 30. Juni 2023 unterschrieben, teilte der Tabellen-15. der zurückliegenden Spielzeit am Mittwoch mit.



Beim TVB besetze Slišković die noch offene Position im linken Rückraum. Vor seinem Engagement in Porto sammelte er bereits bei Frisch Auf Göppingen Erfahrungen in der Bundesliga. Zudem rückt TVB-Nachwuchsspieler Luca Mauch in den erweiterten Profikader auf, hieß es in der Mitteilung weiter.

Vereinsmitteilung

© dpa-infocom, dpa:220615-99-673074/2