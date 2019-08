TVB Stuttgart mit drei Ausfällen im rechten Rückraum

Der TVB Stuttgart hat rund drei Wochen vor dem Auftakt in die Handball-Bundesliga erhebliche Personalsorgen im rechten Rückraum. Talent Luis Foege verletzte sich am Wochenende an der Schulter und fällt damit wie die beiden anderen Spieler für diese Position aus. Nach Vereinsangaben vom Dienstag fehlt der 17-Jährige für mindestens zwölf Wochen. Bei David Schmidt (Schambeinentzündung) und Robert Markotic (Knieverletzung) bestehe die Hoffnung, dass das Duo Ende August wieder zur Verfügung stehe, teilte der Verein mit. Die Stuttgarter starten am 29. August beim HC Erlangen in die neue Saison.

