TVB Stuttgart holt isländisches Handball-Talent

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den isländischen Junioren-Nationalspieler Andri Már Rúnarsson verpflichtet. Der 18-Jährige kommt vom isländischen Erstligisten Fram Reykjavík und erhält bei den Schwaben einen Vierjahresvertrag bis 2025, wie der TVB am Montag mitteilte. Rúnarsson soll mithelfen, den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Max Häfner zu kompensieren. „Andri gehört in seinem Jahrgang zu den besten Spielmachern in Europa. Er wird uns direkt weiterhelfen können“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Der 1,85 Meter große Rechtshänder kann auch im linken Rückraum spielen.

