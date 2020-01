TVB Stuttgart holt im Sommer zwei neue Rückraumspieler

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart wird den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Rückraumspieler Robert Markotic nicht verlängern. Wohin der Kroate im Sommer wechsele, sei noch nicht klar, teilte der Tabellen-16. am Freitag mit. Da auch der Wechsel von David Schmidt zum Bergischen HC bereits feststeht, haben die Stuttgarter zur kommenden Spielzeit in Viggó Kristjánsson und Jerome Müller gleich zwei neue Spieler für den rechten Rückraum verpflichtet. Beide erhalten einen Zweijahresvertrag bis 2022.

Kristjánsson steht bis zum Sommer noch beim Bundesligisten HSG Wetzlar unter Vertrag, der Nationalspieler spielt derzeit mit Island in der EM-Hauptrunde in Österreich, Schweden und Norwegen. Müller kommt vom Ligakonkurrenten Eulen Ludwigshafen zum TVB. Der 23-Jährige erzielte in dieser Saison in bisher 20 Spielen 78 Tore.

Kader des TVB Stuttgart

Spielplan des TVB Stuttgart

News und Infos zum TVB Stuttgart

Tabelle der Handball-Bundesliga

Vereinsmitteilung