Karlsruhe (dpa/lsw) - Seit 125 Jahren befördert sie ihre Fahrgäste den steilen Karlsruher Turmberg hinauf - an diesem Sonntag feiert eine der ältesten noch fahrenden Standseilbahnen in Deutschland nun Geburtstag. Allerdings befindet sich die Turmbergbahn nicht mehr im Originalzustand, sondern wurde in den 1960er Jahren grundlegend modernisiert. Die Originaltechnik mit Tanks in der Bahn, die an der Bergstation mit Wasser gefüllt wurden und dann mit ihrem Gewicht den unteren Wagen nach oben zogen, ist der Elektrifizierung gewichen.

Die Bahn kann pro Fahrt etwa 50 Gäste zur Aussichtsplattform des Turmbergs transportieren, einem beliebten Ausflugsziel in Karlsruhe-Durlach. Im Jahr befördert sie etwa 100 000 Menschen. Die Fahrt dauert drei Minuten. Dabei legt die Bahn 315 Meter zurück und überwindet eine Höhendifferenz von 100 Metern. Die Steigung beträgt bis zu 36,2 Prozent. An ihrem Geburtstag kostet die Bahn keinen Eintritt, außerdem ist von 11.00 bis 18.00 Uhr ein buntes Programm mit Kabarett und Mundart geplant.

Vergleichbar ist die Turmbergbahn mit der Nerobergbahn in Wiesbaden, die allerdings noch mit Wasserballastantrieb betrieben wird. Sie ist ein halbes Jahr jünger. Zwei ältere Standseilbahnen in Bad Ems (Rheinland-Pfalz) und Zeitz (Sachsen-Anhalt) wurden bereits stillgelegt.

Broschüre Turmbergbahn