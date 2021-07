Tunnelabschnitt unter der Autobahn A8 ist im Rohbau fertig

Nach einjähriger Bauzeit für einen Tunnelabschnitt unter der Fahrbahn kann die Autobahn A8 am Stuttgarter Flughafen bald wieder in der üblichen Weise und ohne Kurven genutzt werden. Nach Angaben der Deutschen Bahn von Donnerstag ist der Rohbau des Tunnels auf Höhe der Landebahn fertiggestellt. Zunächst soll der Verkehr Richtung München ab dem 9. August wieder normal fließen, Ende des kommenden Monats dann auch Richtung Karlsruhe.

Der Bau ist Teil des Bahnprojekts Stuttgart 21. In dessen Rahmen entsteht neben 60 Kilometern Tunnel und 44 Brücken auch eine neue Verkehrsdrehscheibe am Stuttgarter Flughafen. Damit die Züge auf der Strecke zwischen Stuttgart und Ulm zum Flughafen fahren können, wird der rund zwei Kilometer lange Tunnel gebaut, der auch unter der A8 durchführt. „Dieser Tunnel ist bereits zu über 50 Prozent vorgetrieben“, teilten Sprecher des Bahnprojekts am Donnerstag mit.

