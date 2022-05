Tuning World Bodensee: Tiefer, breiter, lauter - und weiterhin umstritten

Ein Nebelschleier liegt an diesem sonnigen Tag über der Messe Friedrichshafen. Ein dichter Dunst gesättigt vom Geruch verbrannten Gummis, begleitet von einem Lärm, der jedes Wort zu ersticken droht. Im Freigelände kreischen, knattern und heulen die Motoren, die Autos schießen durch den engen Parcours und malen mit ihren Reifen schwarze Schlangenlinien auf den Asphalt.

„Die Drift Area wird wieder zum Reifenvernichtungsareal! Hier gehören die Fliegen auf die Seitenscheibe!“, hatte der Veranstalter bildreich angekündigt.

Das Versprechen wird eingehalten. Sehr zur Freude von Besucher Murat Tüylü aus Riemerlingen in Bayern, der hinter seiner verspiegelten Sonnenbrille das Getöse fiebrig verfolgt. Und auch erklären kann, weshalb für ihn von diesem speziellen Lärm und Gestank eine lebenslange Faszination ausgeht. „Gasgeben, bremsen, lenken, alles auf die Sekunde abgestimmt“, sagt der 39-Jährige, „das hat jeder Mann im Blut. Das ist unsere Domäne.“ Punkt.

Tuning World begeistert Auto-Fans

Endlich dürfen die Männerherzen auf der Tuning World Bodensee wieder höher schlagen. Endlich, nach zwei Jahren Corona-Pause, können sich die Fans von Lack, Leder und verchromten Felgen in ihrem Element fühlen.

Die Drift Show gehört zu den Zuschauermagneten jeder Tuning World. (Foto: Felix Kästle)

Endlich geht es am langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende für sie wieder um Drehmoment, PS und Hubraum, statt um Elektroautos, E-Roller und öffentlichen Nahverkehr. Um mal Pause zu machen von Klimakrise und Spritsparen, von Appellen und Ermahnungen zu einer vermeintlich vernünftigen Lebensweise.

Die Debatten um Umweltverträglichkeit liegen ohnehin bleischwer über der Automobilbranche, die Tuningszene und ihre Messen waren in der öffentlichen Wahrnehmung allerdings noch nie unumstritten. Von den einen noch wohlwollend als grelle Attraktion wahrgenommen, werden die aufgemotzten Karren samt spärlich bekleideter Damen vor dem Kühlergrill von anderen schon immer misstrauisch beäugt.

Wir wollen unsere Autos zeigen und auch damit auffallen. Patrick Papp

Aus Argwohn ist in Zeiten von Gleichstellung, Energiekrise und Ruhebedürfnis bei manchen Ablehnung und Gegnerschaft geworden, bis hin zum politischen Zwist.

Den Gegenwind spüren nicht zuletzt die Tuning-Clubs und ihre Mitglieder, das Herzstück der Szene, die mit ihren tiefergelegten Schlitten durch Kleinstädte und über Landstraßen cruisen. Die gerne ironische Namen tragen wie „Asphalt Kartell“, „AusLiebeZumBoden“, „FinancialMistakes – broke but happy“. Oder eben die „Pressure Gang“ aus Baienfurt bei Ravensburg, die in Messehalle A3 ihre Schmuckstücke präsentiert. „Motortuning und Auspuffanlagen sind gerade ein heißes Thema“, bestätigt Clubchef Patrick Papp das immer konfliktreichere Umfeld und blickt dabei vielsagend auf sein eigenes Gefährt.

Fahrzeugschein über drei Seiten lang

Ein schwarzer Golf III mit goldfarbenen Felgen, Baujahr 1995, der mit einem Serienfahrzeug nicht mehr viel gemein hat. „Ich verändere immer wieder Kleinigkeiten“, sagt der 35-Jährige. Die „Kleinigkeiten“ umfassen im Fahrzeugschein drei Seiten TÜV-Einträge, es fallen Stichworte wie Überrollkäfig, Spoiler, Porschebremsen, neue Nockenwellen, verändertes Ansaugrohr, drei Liter Hubraum, 350 PS – und nicht zuletzt 6-Zylinder-Kompressorantrieb. „Da der Kompressor zahnriemengetrieben ist, schneidet er die Luft“, erklärt Papp. „Dadurch pfeift er – und ist ziemlich laut.“ Was in der Provinz nicht unbemerkt bleibt.

Der Hund muss mit: Tunerin Mandy Lenners aus Luxemburg neben ihrem VW Polo 6R GTI, Baujahr2013. (Foto: Felix Kästle)

„Wir wollen unsere Autos zeigen und auch damit auffallen“, bestätigt Papp einen gewissen Drang zur Selbstdarstellung, betont aber auch: „Ganz sicher wollen wir die Leute nicht provozieren oder aufregen.“ Und schon gar nicht wollten sie mit ihren kostbaren Kunstwerken auf vier Rädern illegale Rennen fahren, wie Clubkollege Martin Schnell betont: „Mit der Poser-Szene haben wir nichts zu tun“, sagt der 34-Jährige.

Probleme mit der Poser-Szene

Tatsächlich gibt es seit Jahren immer wieder Probleme mit der sogenannten Poser-Szene vor allem in Singen und in Städten der Region Bodensee-Oberschwaben. Meist junge Männer, die sich mit ihren aufgemotzten Autos auf Parkplätzen treffen, die Motoren kraft-protzend aufheulen lassen und halsbrecherische Privatrennen austragen. Und dabei eine ganze Szene in Verruf bringen. „Die Leute werfen inzwischen alle Tuner in einen Topf“, beklagt Schnell. „Wir werden schon wie Kriminelle behandelt.“

Oder mindestens wie Störenfriede, was sich bisweilen zum kommunalen Politikum auswachsen kann. So kritisierte der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) kürzlich via Facebook ungewöhnlich scharf die Nachbarn aus Friedrichshafen:

Seit Jahren beschweren sich die Bürgerinnen und Bürger nicht nur in Konstanz völlig zu Recht darüber, dass getunte, sinnlos laute Fahrzeuge Lärm in unsere Städte bringen ...

Burchardt fordert daher, dass alle Lärm vergrößernden Anbauteile an Autos nicht mehr auf deutschen Straßen zugelassen werden dürfen. Worunter ein die Luft zerschneidender Kompressor wohl auch fallen würde.

Aber damit nicht genug, Richtung Tuning World Bodensee schimpfte der OB:

Dass wir mit dieser Messe eine solche Szene und die zugehörige Industrie auch noch mit öffentlichen Mitteln fördern, halte ich persönlich für komplett falsch.

Was sich eigentlich nur so verstehen lässt: Die Tuning World solle am besten dichtmachen, und zwar für immer.

Was für ein Auto der Konstanzer Schultes fährt, ist übrigens nicht überliefert. Als Antwort und im Gegenzug hat Dirk Kreidenweiß, Projektleiter der Tuning World, Burchardt aber zur Messe eingeladen, um mit Besuchern und Ausstellern zu sprechen, und um womöglich den Autofan im Politiker zu wecken.

Kritik an überzogener Debatte über Tuning-Szene

„Der Beitrag zeigt mir, dass er die Szene nicht genau kennt“, sagt Kreidenweiß. Davon abgesehen findet der Projektleiter manch aktuelle Debatte überzogen und vor allem verlogen. „Da fahren Leute einen Audi Q7 Hybrid mit 500 PS, haben ihr Ladekabel noch nie ausgepackt und verballern 15, 16 Liter Sprit. Ein anderer pflegt und hegt seinen Golf GTD von 1990, der vier, fünf Liter verbraucht – was von beidem ist denn jetzt aus der Zeit gefallen?“

Vielen Tunern kann der Wagen nicht tief genug liegen, wie unten bei dem VW Käfer. (Foto: Fotos: anja koehler/Messe Friedrichshafen/dg)

Das Argument mag einleuchten, zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich die Tuning-Szene mit dem Zeitgeist etwas schwer tut. So gehört ein Elektroantrieb – dem politischen Willen nach immerhin ein Antrieb der Zukunft – auf dem Messegelände zur Rarität. Dort, wo die professionellen Anbieter Folien, Reifen und Spoiler aus Carbon anpreisen, findet sich schließlich doch noch ein Tesla Y in Blaumetallic.

KW automotive aus Fichtenberg hat dem Mittelklassewagen ein neues Fahrwerk verpasst, was man ihm allerdings nicht ansieht. „Das Auto wurde auch nicht tiefergelegt“, erklärt dazu Vertriebsexpertin Kim Schuster. „Das ist ein Familienwagen – und das neue Fahrwerk verbessert den Komfort.“ Anders: Auf Tuner muss die Abstimmung wie ein laues Lüftchen wirken. Was Schuster auch gar nicht bestreiten will. „Die wollen es richtig brummen lassen.“

Lautstärke, Motorleistung und Verbrenner

Die DNA der Szene lässt sich nun mal auch in Zeiten von Tempolimit und Hybridmotoren nicht so leicht verändern, zu ihr gehören Lautstärke, Motorleistung und Verbrenner. Und eigentlich auch Frauen, die in engen Hosen oder kurzen Röcken vor poliertem Lack posieren. Mädchen und Motoren bildeten seit jeher eine Einheit, doch das gehört tatsächlich der Vergangenheit an.

Grid-Girls oder Models fehlen in diesem Jahr weitestgehend an den Ständen. Und auch die Messe selber hat den Bruch gewagt und seit der Premiere 2003 erstmals nicht zur Wahl von Miss Tuning aufgerufen, früher durften sich die Kandidatinnen leicht bekleidet und in aufreizenden Posen der Menge präsentieren.

„Gegenwärtig wird Female Empowerment immer wichtiger, da stehen wir nicht zurück und passen die Optik der Tuning World Bodensee an“, erklärt Dirk Kreidenweiß, was etwas holprig und unentschlossen klingen mag. Doch wie auch immer, da scheiden bekanntlich weh tun kann, gibt es in diesem Jahr wenigstens einen Miss-Tuning-Kalender, mit Motiven von allen Titelträgerinnen aus der Vergangenheit, ein Schmankerl für Nostalgiker.

Was dagegen die Zukunft bringen wird, weiß in diesen Tagen noch niemand genau, wie sich Klimawandel und Politik auf Mobilität und Antrieb auswirken werden, auf Lebensstil und Lebenswirklichkeit. Die Branche zumindest zeigt sich von diesen Unsicherheiten noch verschont, nach Angaben des Verbandes der Automobil Tuner (VDAT) setzten die deutschen Zubehöranbieter zuletzt weltweit 1,8 Milliarden Euro um.

Auch in Friedrichshafen strömten die Besucher unbeeindruckt von den Unwägbarkeiten auf das Messegelände, geeint in der Faszination für das Auto und seinen kreativen Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung. „Uns Tunern geht es um die Einzigartigkeit“, erklärt Martin Schnell von der „Pressure Gang“ aus Baienfurt. Es geht ihnen um das Außergewöhnliche im Alltag, um ein Stück Irrationalität in einer durchrationalisierten Welt. Sie wollen gesehen und gehört werden. Und mal ehrlich, wer wollte das nicht. Die einen mehr, die anderen weniger.