Viel Positives hat der zuständige Direktor Andreas Knapp vom Landesrechnungshof am Dienstag im Stuttgarter Landtag nicht über die Arbeit seiner Behörde gehört. Die Kritik an der „beratenden Äußerung“ zur Finanzierung der Musikhochschulen fiel auch ein Jahr nach der Veröffentlichung heftig aus. Zu sehr pikiert wirkte Knapp aber als vorletzter von 18 geladenen Experten bei der Anhörung im Wissenschaftsausschuss des Parlaments auch nicht. Generell blieb er zwar dabei, dass Einsparungen möglich sein müssen. Ein Volumen von fünf Millionen Euro hatten seine Experten errechnet. Er wehrte sich aber gegen den Vorwurf, sein Haus habe zu klare Vorgaben gemacht. Knapp gab sich zudem einsichtig. Heute würde er mehr Gewicht auf die Bereiche Pädagogik und Schulmusik legen.

„Konstruktiv und mutig"

Noch ist nicht klar, welche Vorschläge Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) im November dem Landtag präsentieren wird. Auch sie ist ein Jahr später aber um ein paar Einsichten reicher. Der „intensive und mühevolle Dialog“ der vergangenen Monate habe zu spannenden Rückmeldungen geführt. Großes Lob erhielten die Spitzen der fünf Musikhochschulen im Land dafür, so „konstruktiv und mutig“ gemeinsam Reformvorschläge erarbeitet zu haben. So beruhigte sich auch die Diskussion an den Standorten Mannheim und Trossingen. Beide fürchteten besonders stark um ihre Existenz, weil sie von dem vom Rechnungshof empfohlenen Abbau von 500 Studienplätzen besonders stark betroffen gewesen wären.

„Das Ende dieses Prozesses scheint mir glücklicher zu sein als der Anfang“, sagte Reinhart von Gutzeit. Der Rektor des Mozarteums Salzburg berät auch die bayerischen Musikhochschulen und meinte, mit „Schmalspurhochschulen“ sei Qualität nicht zu garantieren. Vielseitig und international ausgerichtet müssten die Angebote sein. Im Streit um gute Studienmöglichkeiten für Orchestermusiker und eine gute Grundausbildung für Musikschullehrer aber zeichneten sich am Dienstag schnell wieder Risse in der zuletzt mühsam wieder auf einen gemeinsamen Kurs getrimmten Rektorenschaft des Landes. Deren Sprecher Hartmut Höll aus Karlsruhe schließt einerseits zwar aus, dass überhaupt Geld gespart werden kann – trotz möglicher Synergien bei der Zusammenlegung einiger Fachstudiengänge. Die Tuba müsse ja nicht überall angeboten werden. Andererseits könnte der Haushalt vielleicht doch um zwei Millionen Euro entlastet werden, wenn die Schulmusikausbildung konzentriert werde. Seine Trossinger Kollegin Elisabeth Gutjahr reagierte darauf gereizt. Höll habe sich „eigenmächtig“ und gegen jede Absprache geäußert. Theresia Bauer räumte denn auch ein, dass in der Diskussion um die Schulmusik noch die „größten Kontroversen“ steckten.

Insofern sind jetzt, wenn es ans Kleingedruckte geht, die Probleme längst nicht vom Tisch. „Einfach wird das nicht“, betonte Bauer. Dabei zählen für Christoph Palm, den Präsidenten des Landesmusikverbandes, die Musikhochschulen zu den großen Pluspunkten der Kulturszene des Landes. Eine Million Menschen engagierten sich in 12000 Ensembles. Palms Schlussfolgerung ist klar: „Wir sind die Breite, ohne die es keine Spitze gibt.“ Seine Zahlen imponierten auch Rechnungsprüfer Knapp. Im Großraum Trossingen wirkten Lehrende und Studierende jährlich an Konzerten mit einer Dauer von 126000 Stunden mit.

Knapp wiederholte aber seine Forderung nach Gebühren für Studierende aus reichen nichteuropäischen Ländern. Theresia Bauer lässt den Vorschlag zwar prüfen. Erkennbar lieber wäre ihr aber, diese Diskussion nicht zu intensivieren.