TU Chemnitz entwickelt mit Firmen autonomes Transportsystem

Die TU Chemnitz hat gemeinsam mit drei Firmen aus Chemnitz, Magdeburg und Waldkirch in Baden-Württemberg ein fahrerloses Transportsystem für Logistikunternehmen entwickelt. Zum Abschluss des dreijährigen Forschungsprojektes wurde der selbstfahrende Wagen am Freitag nach einem viertägigen Praxistest beim Kommunikationsdienstleister Komsa AG in Hartmannsdorf vorgestellt. Der Wagen kann sowohl einem Menschen folgen als auch autonom vorgegebene Strecken abfahren und soll die Arbeit in großen Lagerhallen erleichtern.

„Der Wagen wurde bewusst für die Zusammenarbeit mit Menschen konzipiert“, sagte Projektleiter Christoph Allmacher von der TU Chemnitz. Das etwa 30 Zentimeter hohe Mobil kann Lasten bis zu 100 Kilogramm transportieren. Mittels einer 3-D-Infrarotkamera erkennt der Roboter seine Umgebung und kann selbstständig Hindernissen ausweichen. Ein zweiter Sensor sorgt für Sicherheit durch einen Nothalt, wenn ein Mensch in seinen überwachten Bereich tritt.

Neben der TU Chemnitz waren die Software-Unternehmen Livingsolids GmbH aus Magdeburg, die Sick AG aus Waldkirch und die iFD GmbH aus Chemnitz an der Entwicklung des Prototypen namens „Hubert“ beteiligt.

