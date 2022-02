Hoffenheim will mit Anführer Hübner die Negativserie stoppen

Die Vertragsverlängerung mit Kapitän Benjamin Hübner soll zur Initialzündung für eine sportliche Trendwende bei der TSG 1899 Hoffenheim werden. Mit dem nach langer Leidenszeit zurückgekehrten Innenverteidiger, der auch in der kommenden Saison die Fußballschuhe für die TSG schnüren wird, wollen die Kraichgauer im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) endlich ihre Negativserie stoppen. „Es nervt, dass wir zuletzt immer mit leeren Händen da standen. Wir müssen es jetzt erzwingen“, sagte TSG-Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag.

Vier Bundesliga-Niederlagen nacheinander haben sein Team im Kampf um die internationalen Startplätze vorerst mächtig ausgebremst. Platz acht mit 31 Zählern ist nicht das, was sich Trainer und Mannschaft vorstellen. Ein Sieg gegen Bielefeld ist fast schon Pflicht. „Wir haben hohe Ansprüche und müssen den Bock jetzt umstoßen“, sagte Hübner.

Der 32-Jährige, der erst vor drei Wochen gegen Borussia Dortmund nach eineinhalbjähriger Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, ist ein wichtiger Baustein im TSG-Gefüge. „Er war auch in der Zeit, als er nicht auf dem Platz stand, ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Das hat sich jetzt noch einmal intensiviert. Ich habe gesehen, welche Wirkung er haben kann, wie er Spieler mitreißen kann. Das ist etwas, das wir sehr gut gebrauchen können“, sagte Hoeneß. Die Vertragsverlängerung sei daher auch auf seinen ausdrücklichen Wunsch zustande gekommen.

Der Verein trägt sich sogar mit dem Gedanken, Hübner nach dessen Karriere weiter einzubinden. „Benni ist aufgrund seiner Qualitäten und seiner Persönlichkeit eine zentrale Figur in unserem Kader. Wie er nach dieser langen Ausfallzeit in den vergangenen Partien nahezu ohne Anlaufschwierigkeiten aufgetreten ist, war in jeder Hinsicht außergewöhnlich“, sagte TSG-Profichef Alexander Rosen und ergänzte: „Mit seinem Erfahrungsschatz, seinem Wissen und seiner absoluten Identifikation mit dem Club soll Benni auch künftig die TSG-DNA an die nächste Spielergeneration weitergeben und bei der Entwicklung unserer zahlreichen Talente mithelfen.“

Hübners neuer Kontrakt beinhaltet zunächst aber eine Option für ein weiteres Jahr. „Ich freue mich riesig und bin megaglücklich“, sagte der Routinier. „Ich habe eine besondere Verbindung zum Verein. Mir bedeutet das unheimlich viel.“

Zumal Hübner wegen einer Sprunggelenkverletzung 574 Tage lang nicht in der Bundesliga im Einsatz gewesen war. „Es war eine relativ schwierige Zeit. Aber ich habe immer an meine Rückkehr geglaubt“, sagte er. Derzeit sei er zwar noch nicht wieder bei 100 Prozent, aber nah dran. „Ich muss noch die Kraft für 90 Minuten entwickeln“, formulierte Hübner das nächste Ziel. Das soll - inklusive drei Punkten - schon gegen Bielefeld realisiert werden.

Tabelle Fußball-Bundesliga

Mitteilung zu Hübner

Kader TSG 1899 Hoffenheim

© dpa-infocom, dpa:220211-99-81762/3