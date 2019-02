TSG ohne Geiger nach Leipzig: Nagelsmann hofft auf Sieg

Im Bundesliga-Gastspiel bei RB Leipzig muss die TSG 1899 Hoffenheim auf Mittelfeldspieler Dennis Geiger verzichten. „Er hat Leistenbeschwerden und fällt vorerst aus“, sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Auch Abwehrspieler Ermin Bicakcic steht für die Partie am Montag (20.30 Uhr) wohl nicht zur Verfügung. „Wir müssen gucken, ob die Wade hält. Er wird in Leipzig eher nicht dabei sein“, ergänzte Nagelsmann. Der zuletzt angeschlagene Offensivmann Joelinton konnte dagegen am Freitag wieder mittrainieren und ist eine Option für die Startelf.

Obwohl die beiden bisherigen Saisonduelle mit Leipzig in der Bundesliga und im DFB-Pokal verloren gingen, rechnet sich Nagelsmann gegen seinen künftigen Arbeitgeber etwas aus. „Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel. Auch wenn Leipzig durch den Heimvorteil und die aktuelle Tabellensituation leicht favorisiert wird, ist es ein Duell auf Augenhöhe“, sagte der 31-Jährige.

Für ihn selbst sei es kein besonderes Spiel, da man schon zum dritten Mal in dieser Saison aufeinandertreffe. Nagelsmann wechselt im Sommer zu den Sachsen. „Ich werde alles dafür tun, dass wir am Montag in Leipzig gewinnen“, versprach er.

