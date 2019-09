TSG 1899 Hoffenheim und Schreuder in Wolfsburg gefordert

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Eine 20-Jährige und ihre Beifahrerin sind am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt worden, als sie mit ihrem BMW frontal in ein Wohnhaus fuhren.

Die BMW-Fahrerin fuhr in der die Einkornstraße in Richtung Bahnhof Hessental. Aufgrund ihrer deutlichen Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, streifte das Eck eines Wohngebäudes und krachte anschließend frontal in die Fassade des danebenliegenden Nachbargebäudes.