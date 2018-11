TSG 1899 Hoffenheim braucht einen Sieg bei Olympique Lyon

Die TSG 1899 Hoffenheim steht im Champions-League-Spiel bei Olympique Lyon unter großem Erfolgsdruck. Nach nur zwei Punkten aus den ersten drei Gruppenpartien braucht die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann heute einen Sieg, um weiter auf den Achtelfinal-Einzug hoffen zu dürfen.

Schwere Abwehrfehler hatten beim 3:3 im Hinspiel gegen den früheren französischen Fußball-Serienmeister einen Erfolg der TSG verhindert. Nagelsmann kann vor allem auf seine derzeit starke Offensive mit Andrej Kramaric, Reiss Nelson, Joelinton, Adam Szalai und Ishak Belfodil bauen. Beim 4:1-Sieg am Samstag in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen hat die Mannschaft sich zudem viel Selbstvertrauen geholt.

Hoffenheim hat nur noch ein Heimspiel in der Vorrunde am 27. November gegen Schachtjor Donezk. Zum Gruppen-Abschluss geht es am 12. Dezember zum englischen Meister Manchester City mit Trainer Pep Guardiola.

Kader Hoffenheim

Spielplan Hoffenheim

Tabellen Champions League

Spiel-Infos auf uefa.com

Olympique Lyon

Presse-Infos