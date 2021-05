Trübes Wetter im Südwesten: Frühling lässt auf sich warten

Im Südwesten dürfte der Regenschirm auch in den kommenden Tagen ein nützlicher Begleiter sein. Schon der Vatertag zeigt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit dicken Wolken, die örtlich für Schauer und einzelne Gewitter sorgen dürften. Die Höchstwerte liegen den Meteorologen zufolge am Donnerstag zwischen 10 und 17 Grad.

In der Nacht zu Freitag klingen die Schauer demnach ab, Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 8 Grad und 3 Grad. Der Tag startet zunächst heiter, im Laufe des Tages ziehen Wolken auf und zunehmend gehen Schauer und Gewitter in Baden-Württemberg nieder. Wie der Wetterdienst mitteilt, liegen die Höchstwerte voraussichtlich zwischen 11 Grad und 18 Grad. Dort wo Gewitter niedergehen, muss demnach mit stürmischen Böen oder Sturmböen gerechnet werden.

In der Nacht zu Samstag fallen weniger Niederschläge, Tiefstwerte liegen dem DWD zufolge zwischen 4 Grad und 9 Grad. Im Laufe des Tages müsse erneut mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 11 Grad und 17 Grad. In der Nacht zu Sonntag dürfte es bewölkt bleiben, in manchen Regionen könnte Regen fallen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 4 und 9 Grad. In höheren Lagen dürfte es stürmisch werden.

Auch am Sonntag sind nach Angaben eines DWD-Sprechers keine Veränderungen zu erwarten. So müsse erneut mit Schauern und Gewittern im Südwesten gerechnet werden. Höchsttemperaturen dürften demnach zwischen 15 und 18 Grad liegen. Auf der anderen Seite fallen die Eisheiligen in diesem Jahr relativ mild aus, wie der Sprecher hinzufügte. Mit frostigen Nächten müsse nicht mehr gerechnet werden.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-570038/2

Wettervorhersage