Regen, Wolken und Nebel: Das Wetter wird an diesem Wochenende in Baden-Württemberg trüb. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Samstag meist bedeckt. Im Osten des Landes regnet es zeitweise. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 Grad im Bergland und 12 Grad im Rheintal.

In der Nacht zum Sonntag kommt Nebel auf und die Temperaturen fallen auf 5 bis minus 1 Grad. Am Sonntag bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad im höheren Bergland und 14 Grad in der Kurpfalz.

DWD-Bericht